“Ortada yaşam hakkını gasp eden bir uygulama ve adaletsizlik var”

Marmara Kapalı Cezaevi’nden bianet’e yazan Sultan Gökçek, “Yüksek Güvenlikli Cezaevleri” adı altında Y ve S tipi cezaevlerinde mahpusların yaşadığı ağır tecrit koşullarını anlattı.

Cezaevlerinin basında yer almasına duyulan korku ile mahpusların yazdığı pek çok mektubun engellendiğini ya da el koyma kararı verildiğini anlatan Gökçek, F Tipi cezaevlerinin insanlık dışı koşullarda ağır tecrit cezaevleri olduğunun dünya çapında kabul edildiğini hatırlattı.

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin kriterlerine göre, uzun süreli tecrit ve hücre hapsi işkence ve kötü muamele yasağının ihlaline girmektedir. Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler’in işkence ve cezaya karşı sözleşmeleri, taraf devletleri cezaevlerinde mahpus haklarını korumaya ve ihlaline karşı önlem almaya zorlar.

Sincan’daki mahpus, yeni “yüksek güvenlikli” cezaevini anlattı

Gökçek, sayısı artırılan "Yüksek Güvenlikli" cezaevlerinde F Tipi cezaevlerinden çok daha ağır tecrit koşulları yaşandığını kaydetti:

Buna rağmen ülkemizde inşa edilen şu an birçok hapishane Y, S Tipi Yüksek Güvenlikli adı altında F Tipi hapishanelerden çok daha ağır tecrit koşullarına sahip kuyu tipi hapishaneler bulunmaktadır.

"İnsanın fiziki ve ruhsal sağlığını bozmak için"

Birçok mahpusun bu cezaevlerine sürgün edildiğini anlatan Gökçek, buralarda yaşanan koşulları şöyle anlattı:

Birçok mahpus bu hapishanelere sürgün edilmekte; mahpuslara havasız, güneşsiz, insansız bir yaşam dayatılmaktadır. Havalandırma hakkı yok, fiziki yapısı nedeniyle güneşin, gökyüzünün camdan görünmediği, nem, rutubet dolu hapishaneler, insanın fiziki ve ruhsal sağlığını bozmak için inşa edilmiştir.

"Yaşam hakkını gasp eden uygulama"

Aynı zamanda Grup Yorum üyesi olan Gökçek, ağır tecrit koşullarının değiştirilmesini talep eden siyasi mahpusların süresiz açlık grevinde olduğunu açıkladı.

“Kuyu tipi” olarak da adlandırılan Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinde hasta mahpusların dahi “tehlikeli mahkum” statüsünde tecrit koşullarında tutulduğunu ve sağlıklarının bu nedenle daha da kötüye gittiğini anlatan Gökçek, “ortada yaşam hakkını gasp eden bir uygulama ve adaletsizlik var” dedi.

Marmara Kapalı Cezaevi’nde kalan Yurdagül Gümüş, Sincan'da "kuyu tipi" cezaevinde kalan oğlu için 21 gündür süresiz açlık grevinde. Bakican Işık ve diğer mahpusların bu insanlık dışı koşullarda daha fazla kalmaması ve istedikleri cezaevlerine sevk taleplerinin kabul edilmesi, “tehlikeli mahkum” statüsünün kaldırılması, "kuyu tipi" cezaevlerinin kapatılması ve hasta mahpusların serbest bırakılması için süresiz açlık grevleri sürüyor. İzmir Buca’da Mulla Zincir 70 gündür, Antalya "kuyu tipi" cezaevinde Serkan Onur Yılmaz 62 gündür, Sercan Ahmet Aslan 94 gündür, Adana F Tipi Cezaevinde Ferdi İşçi 70 gündür süresiz açlık grevinde.

“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti

(EC)