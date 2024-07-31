Orta Doğu ülkeleri, ayrım gözetmeksizin İsmail Heniyye'nin katline karşı tutum aldı

31 Temmuz’da sabaha karşı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da konuk olduğu konuta düzenlenen saldırıda öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından Orta Doğu ülkeleri ayrım gözetmeksizin tepkilerini dile getirdiler.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyince önceki lider Halid Meşal'in yerine getirilmişti.

Katar: "İğrenç bir suç"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikastı "en güçlü" ifadelerle kınadığı ve bunu "iğrenç bir suç, tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve uluslararası hukukun, insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu suikast ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam eden pervasız davranışı, bölgenin bir kaos döngüsüne sürüklenmesine yol açacak ve barış şansını baltalayacaktır." denildi.

İran: "İntikamı vazife biliyoruz"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden kendilerini sorumlu gördüklerini ve Siyonist İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini belirtti.

Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu. "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." dedi.

Suriye: "Siyonist varlığın yeni suçu"

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, “Siyonist varlık bugün İran’ın başkenti Tahran’da İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehit olmasına yol açan terör saldırısı gerçekleştirerek yeni bir suç işledi.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, “Bu alçak eylem, İsrail’in işgali altındaki Suriye Golan, Lübnan ve Irak da dahil olmak üzere bölgedeki birçok yere yönelttiği bir dizi günahkar saldırganlığın yanı sıra, örgütün Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım niteliğindeki katliamların ardından geldi.” dedi.

Ürdün: "Kaosa yol açacak

tırmandırıcı bir suç"

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ürdün, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlediği suikastı en güçlü ifadelerle kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Heniyye'ye düzenlenen suikastın "uluslararası hukukun ihlali, bölgede daha fazla gerginlik ve kaosa yol açacak tırmandırıcı bir suç" olduğu vurgulandı.

Yemen: "Yahudilerin terör suçu"

Yemen'daki Husilerin Siyasi Büro Ofisi'nden yapılan açıklamada, Heniyye'ye düzenlenen suikastın uluslararası tüm hukuk kuralları ve anlaşmaların açık bir ihlali olduğuna işaret edilerek, "Heniyye suikastı, sınırı aşan büyük bir gerilimdir." denildi.

Açıklamada, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastın "Yahudilerin terör suçu olduğu" ifade edildi.

Filistin: "Haince suikast"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Heniyye için bugünü yas ilan etti.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada da, "Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısı yapıldı.

Lübnan: "Bölge için tehlike"

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadığını ifade etti.

Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." dedi.

Lübnan Hizbullahı da, resmi Telegram hesabı üzerinden Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Büyük ve samimi lider Heniyye’nin şehadeti nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Mısır: "Tehlikeli

gerilimi tırmandırdı"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in "tehlikeli gerilimi tırmandırması" kınandı ve suikast politikaları ile ülkelerin egemenliğinin ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Tehlikeli tırmanışın bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açacak çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmenin bölgesel çatışmalara sebep olabileceğine dikkat çekildi.

Irak: "Güvenlik ve istikrara tehdit"

Irak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik tehdit olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Irak Cumhuriyeti hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahına düzenlenen hain suikast saldırısını şiddetle kınıyor, Irak Cumhuriyeti olarak, bu saldırgan operasyonun uluslararası yasaların açık bir ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Libya: "Büyük mücahit İsmail Heniyye"

Libya Devlet Yüksek Konseyi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, Konseyin İslam ümmeti, Filistin halkı ve Hamas'a taziyelerini sundu.

Açıklamada, "Devlet Yüksek Konseyi, İslami direniş hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı büyük mücahit İsmail Heniyye'nin şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyor." denildi.

(AEK)