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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2025 14:31
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2025 14:43
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Orta Asya’daki en büyük Lenin heykeli indirildi

Oş kentine, 50 yıl önce dikilen Sovyetler Birliği’nin kurucu liderinin heykelinin nereye kaldırıldığı açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Orta Asya’daki en büyük Lenin heykeli indirildi
Fotoğraf: AA

Orta Asya ülkesi Kırgızistan’ın Oş kentinde yer alan 23 metrelik Vladimir Lenin heykeli indirildi.

Kent merkezine 1975’te dikilen Sovyetler Birliği’nin kurucu liderinin Orta Asya’daki en büyük heykelinin nereye kaldırıldığı açıklanmadı.

"Genel uygulama" denildi

Başkent Bişkek'ten sonra ülkenin en büyük ikinci kenti olan Oş'un yöneticileri, “mimari ve estetik görünümü” geliştirmeye yönelik “genel uygulama” kapsamında heykelin yerinin değiştirildiğini söyledi.

"Meseleyi siyasileştirmeyin"

Rusya’nın müttefiki olan ve Rus askeri üslerine ev sahipliği yapan Kırgızistan’da atılan bu adımın Moskova’da nasıl bir yankı uyandıracağı belirsiz. Ukrayna Savaşı sonrası Kremlin, Sovyet geçmişini tekrar öne çıkarırken geçen hafta Moskova’da Lenin’in halefi Josef Stalin anıtı açılmıştı.

Öte yandan Oş Belediyesi, Rusya’daki bazı Lenin heykellerinin indirildiğini hatırlatarak “Meseleyi siyasileştirmeyin” mesajı verdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
josef stalin heykel Kırgızıistan Rusya sovyet devrimi Vladimir Lenin
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