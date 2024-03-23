Orta Anadolu'nun iç kesimleri ve doğuda kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece Cumartesi günü için Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi sözkonusu.

Erzurum'da kar yağışı sonrası buzlanma ve 17 kaza

Erzurum'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Hava sıcaklığı

Isının batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgâr esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış: Doğu Anadolu'nun doğusu, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Olumsuz hava koşullarına karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çığ tehlikesi : Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Buzlanma ve don: Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelerde hava

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Toroslar ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

(AEK)