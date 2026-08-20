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YT: Yayın Tarihi: 20.08.2026 12:02 20 Ağustos 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.08.2026 12:07 20 Ağustos 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde altın madeni çöktü: En az 107 ölü

Kamerun sınırındaki Zamboye köyünde geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninin çökmesi sonucu en az 107 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan madenciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde altın madeni çöktü: En az 107 ölü
Fotoğraf: Yonhap News Agency
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) batısında, Kamerun sınırına yakın Zamboye köyünde bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı en az 107’ye yükseldi.

Göçük, 18 Ağustos Salı günü geleneksel yöntemlerle işletilen maden sahasında meydana geldi. Bölgeden gelen bilgilere göre, heyelanın ardından maden sahasındaki yeraltı galerilerinin çökmesiyle çok sayıda işçi toprak altında kaldı.

Yerel kurtarma ekipleri, Kızılhaç gönüllüleri ve bölge sakinlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 100’den fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklarda ölü sayısı 107 olarak bildirildi. Enkaz altında hâlâ madencilerin bulunduğu belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Faciada yaşamını yitirenlerin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun yurttaşları olduğu belirtiliyor. Kamerun’un Doğu Bölgesi yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında en az üç Kamerun yurttaşının bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yetkililer göçüğün nedenlerinin ve olası sorumlulukların belirlenmesi için soruşturma başlattı.

OAC Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yetkililerin olaydan etkilenenlere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Zamboye Gençlik Konseyi üyesi Bertrand Be Yangué ise çok sayıda kişinin hâlâ kayıp olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Güvencesiz madenlerde ölümler sürüyor

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde binlerce kişi geçimini küçük ölçekli ve geleneksel yöntemlerle işletilen madenlerden sağlıyor. Denetimin ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu bu sahalarda göçük ve benzeri iş cinayetleri sık yaşanıyor.

Associated Press’in aktardığına göre ülkede geleneksel madencilik yaygın ve işçiler çoğu zaman yeterli koruma olmadan çalışıyor. The Guardian ise Zamboye’deki facia öncesinde de 2026 yılı içinde ülkedeki çeşitli maden kazalarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(HA)

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İstanbul
maden altın madeni
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