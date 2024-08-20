Orman yangınlarının Ege Bölgesine verdiği zarar

Ege Bölgesi’nin dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren orman yangınlarından ötürü dumanla kaplandı.

Yangınların ilk anından itibaren başta büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluş seferber oldu.

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra yurttaşların yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları, evleri ve mahsulleri yandı. Bazı hayvanların hayatını kaybettiği yangınlarda toplam 142 yapı zarar gördü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (19 Ağustos) yaptığı açıklamada 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin yedi ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını duyurdu.

7 ildeki yangınlarla ilgili 9 kişi tutuklandı

İzmir

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar Karatepe mevkiinde 15 Ağustos’ta çıkan ve 19 Ağustos’ta kontrol altına alınan yangında neredeyse tüm kent duman altında kaldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının üç kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı.

Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını beş gün sürdü.

Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin yangını kontrol altına almasını güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü. Kimi yurttaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi ise tamamen yandı.

Bölgedeki 1440 yurttaş ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Aydın ve Uşak

Aydın'dan Muğla'ya uzanan ve "Yeşil yol" olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere karayolu da yangınlarla mücadelenin başka bir adresi oldu.

Bölgede 16 Ağustos'ta başlayan yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda kontrol altına alındı. Yangından dolayı bölgede bazı evler yandı, hayvanlar hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü. (TY)