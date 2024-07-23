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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:45
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Orman yangınlarının akıbetini tahmin eden yapay zeka modeli geliştirildi

“cWGAN” isimli yapay zeka modeli, uydu verilerinden yararlanarak yangının hangi yöne doğru ilerleyeceğini, ne kadar yoğun olacağını ve yangının hızını tespit ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Orman yangınlarının akıbetini tahmin eden yapay zeka modeli geliştirildi
Fotoğraf: Canva

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için “cWGAN” (Wasserstein Generative Adversarial Network) isimli yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Science Daily’nin haberine göre, ABD'deki Güney California Üniversitesinden araştırmacılar, yeni yapay zeka modelinin geliştirilmesinde geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullandı.

Çalışmanın araştırmacılarından, Güney California Üniversitesi Viterbi Mühendislik Okulu Havacılık ve Uzay ve Makine Mühendisliği Bölümü doktora Bryan Shaddy, “Bu model, orman yangınlarıyla mücadele yeteneğimizde ileriye doğru atılmış önemli bir adım” dedi.

Araştırmacılar, “cWGAN” isimli modelin uydu verilerinden yararlanarak yangının hangi yöne doğru ilerleyeceğini, ne kadar yoğun olacağını ve yangının hızını doğru olarak tespit ettiğini açıkladı.

En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.

(AS)

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