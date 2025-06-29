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Yayın Tarihi: 29 Haziran 2025 13:31
 ~ Son Güncelleme: 29 Haziran 2025 13:42
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Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

Orman yangınları hakkında bilgi veren Tunç, "Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Orman yangınlarına ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Tunç, soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Tunç, "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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28 Haziran 2025

Soruşturmalar hakkında bilgi veren Tunç, "Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"CİK'lerde tehlike bulunmamakta"

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç adalet bakanı orman yangıları
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