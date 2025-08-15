ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 18:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 22:15
4 dk Okuma

AY BAŞINDAN BERİ 90 BİN HEKTAR YANDI

Orman yangınları: Suludere, İznik, Amasra ve Lice'de de alevler kayıpları büyütüyor

Ağustos ortasına gelinirken bugün başlayan yeni yangınlarla ormanlık alanların tahribi devam ediyor. Temmuz sonundan beri yangınlarla kaybedilen orman alanı henüz resmen açıklanmadı. Tahminlere göre 50 ila 90 bin hektarlık (130 bin futbol sahası) orman yandı.

BİA Haber Merkezi

Orman yangınları: Suludere, İznik, Amasra ve Lice'de de alevler kayıpları büyütüyor
Silifke'deki yangından görünüş/Fotoğraf: AA

Marmara, Karadeniz ve Akdeniz hattında dünden beri sürmekte olan yangınlara birden çok yerde yenileri eklendi. Diyarbakır, Bingöl kırsalında Kulp, Lice ve Genç'te de örtü yangınları baş gösterdi.

Suludere-İznik yangını

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki Suludere mevkiinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle Bursa’nın İznik ilçesine kadar ilerleyen yangın, hem havadan hem karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibi görev yapıyor.

Amasra yangını

Bartın’ın Amasra ilçesi Ahatlar Tepesi mevkiinde öğleden sonra çıkan yangın ise yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Kulp, Lice, Hani ve Sarım Havzası'nda örtü ve orman yangınları

Lice kırsalında Güldiken Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Lice’nin Duru ve Ziyaret mahalleleri ve Hani’nin Gömeç Mahallesi'nde de örtü yangınları başladı. 

Kulp, Lice ve Bingöl'ün Genç ilçesi sınırındaki Kılıçlı köyü (Sarım Havzası) dolayında da  orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangına, bölge halkı ve ekipler birlikte müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor

Silifke-Anamur hattında süren yangınlar

Mersin’de dün başlayan Silifke ve Anamur yangınlarında Silifke büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Anamur’da alevlerin “enerjisi düşürüldü.” Önlem amacıyla boşaltılan Ovabaşı Mahallesi’nde yurttaşlar hala evlerine dönmeyi bekliyor.

Mersin’de Silifke ve Anamur’da orman yangınları sürüyor
15 Ağustos 2025

Ağustostaki alan kaybı tahmini 50 bin-90 bin hektar arası

Tarım ve Orman Bakanlığı  ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağustosun ilk yarısında yangınlara kaybedilen toplam alan büyüklüğünü henüz açıklamadı. Uydu tabanlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, yalnızca 11–12 Ağustos’ta yaklaşık 10 bin hektar alanın kül olduğunu gösteriyor. Temmuz sonundan beri yanarak kaybedilen ormanlık alanlara ilişkin tahminler ise 50 ila 90 bin hektar arasında değişiyor.

Yetki kimde, güç ne kadar? 

6831 sayılı Orman Kanunu’na göre orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda. Belediye itfaiyeleri, talep edilmesi halinde orman yangınlarına destek verebiliyor. Bakanlık, 2025 yaz sezonunda 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1.786 arazöz ve 2.742 ilk müdahale aracıyla sahada olduğunu; ortalama ilk müdahale süresini 11 dakikaya indirdiklerini söyledi.

Zamanlama ve yeterlilik tartışması

Resmî açıklamalara göre, yangınlara müdahalede gecikme söz konusu değil ve müdahale kapasitesi önceki yıllara göre arttı.

Ancak sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve akademik çevreler, önleme çalışmalarının yetersiz kaldığını, yangınların büyümeden durdurulması için mevsim öncesinde yakıt azaltma, yangın emniyet şeritleri, orman içi yol ağı ve riskli tür kompozisyonunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Tek tür, reçineli kızılçam alanlarının yangın davranışını şiddetlendirdiğine dikkat çekiliyor.

İklim krizi, Türkiye’nin yangın rejimini değiştiriyor
1 Ağustos 2025
İnsan eliyle başlayan yangınlar, çok daha büyük alanlara yayılıyor
23 Temmuz 2025
Orman yangınları karşısındaki kurumsal acze uluslararası eleştiri
"MEVCUT ÖNLEMLER İKLİM KRİZİNİ GÖRMÜYOR"
29 Temmuz 2025

Erdoğan'ın “yangınları büyükşehir itfaiyeleri söndürsün” çıkışı

Yangınlarla mücadele sırasındaki toplu can kayıpları kamuoyunda kaygıları artırırken Erdoğan'ın  “orman yangınlarını büyükşehir belediye itfaiyeleri söndürsün” önerisi, mevzuat açısından tartışma yarattı.

Erdoğan: "Orman yangınlarını büyükşehir itfaiyeleri söndürsün"
ORMAN BAKANLIĞI HESAP VERMEYECEK Mİ?
28 Temmuz 2025

Mevcut idari ve siyasal mevzuata göre, orman yangınlarıyla mücadelede birincil sorumluluk OGM’de ve belediyeler destek gücü olarak işlevlendiriliyor.

Dünya uygulamalarında da orman yangınlarında belediye itfaiyeleri genellikle ikincil aktör. Yunanistan ve İspanya gibi Akdeniz kuşağındaki ülkelerde de, ABD gibi başka iklim kuşağında yer alan ve federal rejimle yönetilen ülkelerde de ana kapasite ulusal veya eyalet düzeyindeki profesyonel orman yangını birimlerinde toplanıyor; yerel ekipler sürece merkezi eşgüdüm kapsamında katılıyor.

Ortak görüş: Yangın öncesi önlemler güçlendirilmeli

Farklı aktörler arasındaki görüş ayrılıklarına karşın uzmanlar, iklim krizinin yangın mevsimini uzattığı, sıcak hava dalgalarıyla birlikte riskin ülke gündemlerine daha sık ve daha şiddetli olarak düştüğü konusunda hemfikir. Yangınla mücadelede, yangın başladıktan sonra müdahalenin teknik gereksinimlerini karşılama kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra, ormanların yer ve tür seçiminden başlayarak yangına dayanıklı olacak şekilde düzenlenip yönetilmesi ve toplumsal temele dayanan hazırlık programlarının uygulamaya sokulması ortak yaklaşım olarak paylaşılıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
orman yangınları 2025 orman genel müdürlüğü orman yangınları ve iklim krizi
