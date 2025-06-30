Orman yangınları: Dört büyük yangın sürüyor; diğerleri kontrol altında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına göre son 3 günde toplam 263 orman yangını çıktı; bunların 259’u kontrol altına alındı, 4’ü halen aktif.

Halen aktif olan dört yangın İzmir (Menderes‑Kuyucak, Seferihisar‑Doğanbey), İzmir Gaziemir, Manisa (Akhisar‑Doğankaya) ve Hatay'da.

Genişleme olasılığı

İzmir’de yangın rüzgarın etkisiyle yerleşimlere sıçradı bazı yerleşimlerde ev kayıpları yaşandı. Süren yangın “enerji düşürülmesine rağmen halen riskli” olarak tanımlanıyor.

Manisa‑Akhisar’da kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının yeniden canlandığı kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yangın için “kısmen kontrol altında” açıklamasında bulundu. Ancak soğutma çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

Hatay’daki Karaali/Üçgedik yangınında da yerleşimlere kadar ilerleme riski görüldüğünden müdahale ekipleri yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kontrol altına alınan yangın sayısı yüksek (%98) olmakla birlikte ölçek itibarıyla büyük dört yangında yayılma riski var ve müdahaleler sürüyor.

Bugün yeni yangınlar var mı?

30 Haziran günü yeni yangınlar bildirildi:

Manisa – Kula (Encekler Mahallesi): Öğle saatlerinde aniden başlayıp rüzgarla hızla yayıldı. Yerleşim birimlerine yaklaşınca hava ve kara ekipleri müdahalede. Kontrol zor.

Edirne – Lalapaşa (öğle): Dün öğlen başlayan yangın sabah kontrol altına alındı.

Bolu – Göynük ve Bilecik – Osmaneli bölgelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Söndürme/soğutma safhasında.

Ayrıca Sakarya, Osmaniye, Balıkesir Kepsut gibi nispeten küçük yeni yangınlara da müdahale edildi ve denetim altına alındı.

Yangınların güncel nedenlerine dair yeni bilgiler

▶ İzmir yangınları: İlk belirlemeler, elektrik hatlarından kaynaklandığı yönünde; ancak resmi, net tespit henüz paylaşılmadı.

▶ Manisa – Akhisar yangını: İlk incelemelere göre, arı dumanı amacıyla kontrollü yakılan ateşin (arıcı yöntemi) rüzgarla birleşmesi sonucunda büyük yangına dönüştüğü öne sürülüyor.

▶ Bazı yangınlarda insan etkisi vurgulanıyor; OGM ve çeşitli haberlerde “içten kaynaklı hatalar” sıklıkla belirtiliyor .

▶ Diğer yeni olaylarda ise “henüz kesin sebep bilinmiyor” ifadesiyle, soruşturmanın sürdüğü vurgulanıyor.

Kontrol altındaki belli başlı yangınlar

30 Haziran 2025 itibarıyla dün (29 Haziran) başlayan orman yangınlarının yeri ve müdahale durumu Orman Genel Müdürlüğü / Bakanlık açıklamalarına dayalı olarak şöyle:

İzmir – Menderes (Kuyucak) ve Seferihisar (Orhanlı / Doğanbey)

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de aynı anda iki noktada, Menderes–Kuyucak ile Seferihisar–Doğanbey mevkilerindeki orman yangınlarına yönelik müdahale sürüyor.

Bu yangınlarda 4 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra 106 arazöz ve toplamda binden fazla personel aktif görevde. Kuvvetli rüzgar (saatte zaman zaman 110 km/sa’yi buluyor) nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği, dört köy ile iki mahallenin boşaltıldığı bildirildi.

İzmir – Gaziemir (Beyazevler ve Otokent)

Gaziemir ilçesinde 29 Haziran’da başlayan orman yangını, benzin dökerek kundakladığı öne sürülen bir şüphelinin evinden ormana sıçramasıyla tetiklendi. Yangın Otokent Galericiler Sitesi’ndeki oto­galeri alanına kadar yayıldı; araçlar ve bazı mülklerde hasar oluştu. Bir şüpheli gözaltına alındı.



Adnan Menderes Havalimanı uçuşları dün zaman zaman iptal ve yönlendirme nedeniyle kesintiye uğradı, ancak bugün yeniden normale döndü.

Manisa – Akhisar (Doğankaya / Karaköy)

Manisa-Akhisar bölgesinde yangın, kuvvetli rüzgar etkisiyle yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre devam eden dört büyük yangından biri burada. Müdahale ekipleri yoğun çalışmayı sürdürüyor.

Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin haberlerine göre, bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi, ekipler ve gönüllüler aralıksız çalışıyor.

Hatay – Antakya (Karaali ve Üçgedik)

Antakya yakınlarında Karaali mahallesinde başlayan yangın hızla yerleşimlere yaklaştı. Yaklaşık 1.500 kişi tahliye edilirken aşırı rüzgar nedeniyle müdahale zorluk altında.

Söndürme ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile çok sayıda arazöz ve itfaiye katılıyor.

Belirlenen toplam zarar

Son üç günde gerçekleşen orman yangınlarında ormanlık alanda yaklaşık 125,5 hektar, orman dışı ve kırsal alanla birlikte en az 133,5 hektar alan yandı.

1–16 Haziran arası tüm Türkiye’de çıkan 203 yangında 385 hektar ormanlık alan zarar gördü.

2025 başından 16 Haziran’a kadar toplam 687 hektar orman alanı yandı. Son orman kayıplarıyla birlikte bu alanın 800 hektar düzeyine yaklaşmış olabileceği yorumlanıyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2 bin 194 hektar olan kayıpla karşılaştırıldığında şimdilik kayıpların aşağı çekilebildiği gözleniyor.

Yangınlar ve küresel ısı artışı arasındaki ilişki Türkiye’deki orman yangınlarının sıklığı, şiddeti ve yayılma hızı açısından küresel ısı artışı (küresel ısınma / iklim değişikliği) ile ilişkisi hem Tarım ve Orman Bakanlığı, hem Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hem de bağımsız iklim bilimciler ve uluslararası kuruluşlar (IPCC, Copernicus, NASA, FAO) tarafından açıkça vurgulanıyor. Yangın mevsiminin uzaması Türkiye'de yangın sezonu artık yalnızca temmuz–ağustosla sınırlı değil, mayısta başlıyor ve kasıma kadar sürebiliyor. Bu, sıcak hava dalgalarının sıklaşmasına ve ormanların nemini kaybetmesine bağlanıyor. OGM 2023 yılı raporuna göre: “Yangın sezonunun yıldan yıla belirgin şekilde uzaması, doğrudan küresel sıcaklık artışıyla ilişkilidir.” Sıcaklık ve nem eşiği düşüşü Yangınlar 40°C ve üstü sıcaklıklarda, yüzde 20’nin altındaki nem seviyelerinde çok daha kolay çıkıyor ve kontrol altına alınması zorlaşıyor. 2024 ve 2025 yazlarında Türkiye’de birçok bölgede bu eşikler hem daha erken hem daha uzun süreli olarak aşılmaya başladı. Rüzgar, kuraklık ve şiddetli meteorolojik olayların artan etkisi Küresel ısınma, kuraklık sürelerini artırırken, şiddetli rüzgar olaylarının da artmasına neden oluyor. Bu eğilim yangınların sadece çıkışını değil, kontrolden çıkmasını da kolaylaştırıyor.

(AEK)