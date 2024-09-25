Orman Genel Müdürlüğü 824 milyon TL’nin peşine düşmemiş

Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yangınlarda kullanılmak üzere helikopter alımı için oluşturulan fonu 2018’den itibaren takip etmediğini tespit etti.

Bulgu, Sayıştay'ın 2023 Orman Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’na yansıdı. Buna göre Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutarlar alacak kayıtlarında gözükmüyor:

Helikopter Alımı Projesi kapsamında 2012’den itibaren 2018’e kadar fon hesabına 824 milyon 84 bin 999 TL (yaklaşık olarak 311 milyon dolar) para aktarılmış, bu tutar gider hesaplarına alınmış, dolayısıyla sonraki yıllarda mali tablolarda izlenmemiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili olarak Kurum nezdinde bir muhasebe kaydı bulunmamaktadır. Bu işlemler 2022 yılına kadar Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, 2022’den itibaren Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.