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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 13:31
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Orman Genel Müdürlüğü 824 milyon TL’nin peşine düşmemiş

Sayıştay‘ın 2023 Orman Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda, kurumun orman yangınlarda kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için oluşturulan fonu 2018'den beri takip etmediği ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Orman Genel Müdürlüğü 824 milyon TL’nin peşine düşmemiş
Fotoğraf: OGM

Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yangınlarda kullanılmak üzere helikopter alımı için oluşturulan fonu 2018’den itibaren takip etmediğini tespit etti.

Bulgu, Sayıştay'ın 2023 Orman Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’na yansıdı. Buna göre Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan tutarlar alacak kayıtlarında gözükmüyor:

Helikopter Alımı Projesi kapsamında 2012’den itibaren 2018’e kadar fon hesabına 824 milyon 84 bin 999 TL (yaklaşık olarak 311 milyon dolar) para aktarılmış, bu tutar gider hesaplarına alınmış, dolayısıyla sonraki yıllarda mali tablolarda izlenmemiştir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili olarak Kurum nezdinde bir muhasebe kaydı bulunmamaktadır. Bu işlemler 2022 yılına kadar Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, 2022’den itibaren Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.

Denetmenler OGM’ye durumun izahatını sordu. Kurum gönderdiği cevap yazısında, bulguda yer alan hususlara katıldığını ve bu hususların yerine getirilmesi için çalışma başlattığını belirtti.

OGM'nin envanterinde 105 helikopter, 27 uçak, 14 de İHA bulunuyor

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sayıştay
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