Orkestrayla ‘Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’ sahnede

"Yüzüklerin Efendisi" serisinin ikinci filmi İki Kule, film müzikleri eşliğinde Volkswagen Arena’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği'nin ekim ayında gerçekleştirilen gösterimine yoğun ilgi nedeniyle, 15 ve 16 Mart 2025’te sahnelenecek İki Kule için ek bir seans daha planlandı.

3. seansın biletleri bugün itibarıyla satışa sunuldu.

J.R.R. Tolkien’in dünya çapında 100 milyondan fazla satan üçlemesinin sinema uyarlaması, Howard Shore’un Oscar ve Grammy ödüllü müzikleriyle, senfoni orkestrası ve koronun canlı performansı eşliğinde izleyiciye sunulacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro, film boyunca müzikleri canlı olarak icra edecek.

Orta Dünya’nın atmosferini perdeye taşıyan İki Kule, Hobbitlerden Elfler’e, Cücelerden Ork ordularına kadar farklı dünyaları yansıtan bestelerle özgün bir konser deneyimi sunacak.

Gösterimin biletleri, Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo üzerinden satın alınabiliyor. (TY)