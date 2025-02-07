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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 13:03
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 13:03
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Orkestrayla ‘Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’ sahnede

Etkinlikte, 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro, film boyunca müzikleri canlı olarak icra edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Orkestrayla ‘Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’ sahnede
Fotoğraf: Piu Entertainment

"Yüzüklerin Efendisi" serisinin ikinci filmi İki Kule, film müzikleri eşliğinde Volkswagen Arena’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği'nin ekim ayında gerçekleştirilen gösterimine yoğun ilgi nedeniyle, 15 ve 16 Mart 2025’te sahnelenecek İki Kule için ek bir seans daha planlandı.

3. seansın biletleri bugün itibarıyla satışa sunuldu.

J.R.R. Tolkien’in dünya çapında 100 milyondan fazla satan üçlemesinin sinema uyarlaması, Howard Shore’un Oscar ve Grammy ödüllü müzikleriyle, senfoni orkestrası ve koronun canlı performansı eşliğinde izleyiciye sunulacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro, film boyunca müzikleri canlı olarak icra edecek.

Orta Dünya’nın atmosferini perdeye taşıyan İki Kule, Hobbitlerden Elfler’e, Cücelerden Ork ordularına kadar farklı dünyaları yansıtan bestelerle özgün bir konser deneyimi sunacak.

Gösterimin biletleri, Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo üzerinden satın alınabiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yüzüklerin efendisi Volkswagen Arena konser sinema
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