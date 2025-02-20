Orhan Turan kimdir?

İş insanı, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı.

Hükümetin politikalarını eleştiren konuşmasının ardından TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile birlikte gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Turan, 1960 Elazığ doğumlu. 1981’de Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptı.

Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

Kariyerine 1981’de Enka Çelik'te başladı. 1984’te iki arkadaşıyla birlikte ODE Yalıtım firmasını kurdu. 1988’de şirketin tüm hisselerini devraldı.

Milliyet, CNNTürk ve Ernst & Young'un düzenlediği yarışmada 2008'de “Yılın Girişimcisi” ödülünü kazandı. Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görevler üstlendi. Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi. TÜSİAD’ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev aldı. 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Başkanlığı görevini sürdürüyor.

(HA)