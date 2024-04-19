'Orhan Taylan Sokağın Direniş Hafızası' sergisi Bursa'da açılıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi, geçen yıl hayatını kaybeden ressam-heykeltıraş Orhan Taylan'ın çalışmalarını "Orhan Taylan Sokağın Direniş Hafızası" başlığıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

"Orhan Taylan Sokağın Direniş Hafızası" sergisi 27 Nisan’da Nâzım Hikmet Kültürevi ve Meteor Balat Kültürevi’nde açılıyor.

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan hayatını kaybetti

28 Temmuz'a kadar açık kalacak sergi, Orhan Taylan’ın toplumsal muhalefetle doğrudan ilişkilendiği iki dönemini bir araya getiriyor.

Sanatçının büyük kısmını 2013 yılında yaptığı Gezi Resimleri ile DİSK’le beraber çalıştığı dönemden afişleri, fotoğrafları, çizimleri ve yazılarını buluşturan sergi, aile arşivi yanında DİSK ve SALT arşivinden bir seçkiyi de Bursa’ya taşıyor.

1 Mayıs kutlamalarının simge afişlerinin yaratıcısı Orhan Taylan, herhangi bir akım içerisinde sıkışıp kalmaktansa birçok akımdan ve disiplinden ilham aldı.

Orhan Taylan hakkında

1941'de Samsun'da doğdu. İlkokulu Samsun'da bitirdi. İstanbul Amerikan Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 2 yıl boyunca Söke'de öğretmenlik yaptı. 1962'de Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ve 1966'da mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü. TİP'e katıldı. Dünyayı avucunun içinde temsil eden 1 Mayıs posterini tasarladı. Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı yaptı. Barış Derneği'nin kurucu üyelerinden ve yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu için 1982'de tutuklandı. 1986'da serbest bırakıldı. 4 Kasım 2023 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede zatürre ve yüksek kan şekerinden şikayetçi olarak 82 yaşında hayatını kaybetti.

Nâzım Hikmet Kültürevi

Yüzüncüyıl, Uğur Mumcu Blv. 7/A, Nilüfer/Bursa

Meteor I Balat Kültürevi

Balat, Bozkır Sokak No:5/C, Nilüfer/Bursa

(AÖ)