“Organize suç” operasyonunda 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Mahzen-36" adlı operasyona dair bu sabah açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aralarında örgüt liderliği suçlaması yöneltilen Semed Ötünç'ün de yer aldığı 42 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilere şu suçlamaların yöneltildiğini belirtti: “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı, fuhuş yaptırmak, mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yapmak.”

Yerlikaya, operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

(AS)