EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:50 22 Aralık 2025 09:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.12.2025 09:55 22 Aralık 2025 09:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Ordu’da ‘kuş cenneti’ mücadelesi sürüyor

ORÇEV YK Üyesi Elif Şıhoğlu İlhan: “Davalar Ordu Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığında halkın parası boşuna harcanmış olmayacak mı?”

BİA Haber Merkezi

Ordu’da ‘kuş cenneti’ mücadelesi sürüyor
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan ve göç yolu üzerinde bulunan eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet 50’nci gününde sürüyor.

Alanın “yeşil alan ve kuş cenneti” olarak korunması talebiyle yurttaşlar, her pazar düzenledikleri yürüyüşlerin altıncısını, dün (21 Aralık) gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında konuşan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şıhoğlu İlhan, Ordu İdare Mahkemesi’nde imar değişikliği ve ihalenin iptali istemiyle açılan davaların sürdüğünü hatırlattı.

İstinaf Mahkemesi’nin de imar değişikliğinin iptalini onadığını belirten İlhan, “Böyle bir gerçeklik varken alanda çalışma yapılması açıkça kamu zararına yol açmaktadır. Çünkü her durumda, alandaki çöpü ve toprağı taşıyan şirket parasını alacaktır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve çalışmalar derhal durdurulmalıdır,” dedi.

İhalenin iptali davasının henüz Ordu İdare Mahkemesi’nde görüşülmediğine dikkat çeken İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Davalar Ordu Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığında halkın parası boşuna harcanmış olmayacak mı? Bu durumda Ordu Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, bilerek kamu zararına neden olmuş olmuyor mu?”

Çöp taşıma devam ediyor

Bakanlığın çöplerin Ünye’ye taşınması yönünde karar almasına rağmen bölgeye hâlâ çöp taşındığını vurgulayan İlhan, “Bu taşımayla birlikte Divanı Mahallesi’nin toprağı, havası ve suyu bilerek kirletiliyor. İnsanlar çöpün, pisliğin ve zehrin içine mahkûm ediliyor. Bu kabul edilemez,” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bu kirlenmenin yalnızca bir mahalleyi ilgilendirmediğini belirten İlhan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ihaleyi alan şirketin talimatlara ve kurallara uymadığını söyledi.

Kural tanımayanları ve bu kuralsızlığa göz yumanları bir kez daha kınıyoruz,” diyen İlhan, betonlaşmanın önünün kesilmediği takdirde bu sürecin devam edeceğine dikkat çekti.

“İlk kazmanın vurulmasını engelleyelim” çağrısında bulunan İlhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Birlikte başaracağız. Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanı yeşil alan ilân edilerek ekoturizme kazandırılabilir. Şehir beton yığınına dönüştü, nefes alacak nadir alanlardan biri olan bu yeri koruyalım ve geleceğe taşıyalım.” (TY)

ordu ordu çevre derneği kuş cenneti yapılaşma tehdidi
