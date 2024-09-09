ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 13:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:39
1 dk Okuma

Ordu'daki 21 virajlı yol yurttaşları tedirgin ediyor

Yol, Özlükent Mahallesi'nde 2011 yılında inşa edilen hidroelektrik santrali için ilgili firma tarafından dağın yamacına yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ordu'daki 21 virajlı yol yurttaşları tedirgin ediyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Özlükent Mahallesi'nde 2011 yılında yapılan hidroelektrik santrali (HES) için ilgili firma tarafından dağın yamacına 21 virajdan oluşan yol yapıldı.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yol, ilk etapta HES'in işleyişinde ulaşım amacıyla kullanıldı, ardından asfaltlanarak Özlükent Mahallesi’nde yaşayanların kullanımına sunuldu.

Daha önce Ordu kent merkezinden farklı güzergâh kullanarak 100 haneli Özlükent'e giden yurttaşlar, artık “daha kısa mesafeden evlerine ulaşabildikleri” gerekçesiyle bu yolu tercih ediyor.

“Bize göre sakıncası yok”

Ancak yol keskin virajlarıyla sürücüleri ve yurttaşları tedirgin ediyor. Sürücülerin kaza yapma olasılığı ise oldukça yüksek.

Yolu kullanan mahalle sakinlerinden sürücü Ahmet Bodur, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “Yolu ilk defa kullanan sürücülerde ister istemez tedirginlik oluyor ama biz alıştık. Yol, HES kapsamında yapıldı ama köylü halkına daha fazla katkı sağlıyor. Sürücülerimiz yavaş gidecek ve dikkat edecek. Bize göre sakıncası yok ama her sürücü dikkat etmek durumunda,” dedi. (TY)

ordu HES Özlükent Mahallesi HES tehdidi
ilgili haberler
Dersim Çemişgezek’e HES tehdidi
28 Ağustos 2024
/haber/dersim-cemisgezeke-hes-tehdidi-299067
HES ve RES kurulumu için acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete’de
2 Kasım 2023
/haber/hes-ve-res-kurulumu-icin-acele-kamulastirma-kararlari-resmi-gazetede-287316
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dersim Çemişgezek’e HES tehdidi
28 Ağustos 2024
/haber/dersim-cemisgezeke-hes-tehdidi-299067
HES ve RES kurulumu için acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete’de
2 Kasım 2023
/haber/hes-ve-res-kurulumu-icin-acele-kamulastirma-kararlari-resmi-gazetede-287316
Sayfa Başına Git