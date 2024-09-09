Ordu'daki 21 virajlı yol yurttaşları tedirgin ediyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Özlükent Mahallesi'nde 2011 yılında yapılan hidroelektrik santrali (HES) için ilgili firma tarafından dağın yamacına 21 virajdan oluşan yol yapıldı.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yol, ilk etapta HES'in işleyişinde ulaşım amacıyla kullanıldı, ardından asfaltlanarak Özlükent Mahallesi’nde yaşayanların kullanımına sunuldu.

Daha önce Ordu kent merkezinden farklı güzergâh kullanarak 100 haneli Özlükent'e giden yurttaşlar, artık “daha kısa mesafeden evlerine ulaşabildikleri” gerekçesiyle bu yolu tercih ediyor.

“Bize göre sakıncası yok”

Ancak yol keskin virajlarıyla sürücüleri ve yurttaşları tedirgin ediyor. Sürücülerin kaza yapma olasılığı ise oldukça yüksek.

Yolu kullanan mahalle sakinlerinden sürücü Ahmet Bodur, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “Yolu ilk defa kullanan sürücülerde ister istemez tedirginlik oluyor ama biz alıştık. Yol, HES kapsamında yapıldı ama köylü halkına daha fazla katkı sağlıyor. Sürücülerimiz yavaş gidecek ve dikkat edecek. Bize göre sakıncası yok ama her sürücü dikkat etmek durumunda,” dedi. (TY)