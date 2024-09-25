Ordu'da bir velinin özel eğitim mücadelesi

Erdem Çelik, 11 yaşında atipik otizm tanılı bir kız çocuğu babası. Çelik ailesi, hayat şartlarının zorlaşması ve deprem riski nedeniyle yedi ay önce İstanbul’dan Ordu’ya taşındı.

Nisan ayında çocuklarını okula gönderebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) rapor başvurusu yapan aile, eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çocuklarını okula yerleştiremedi.

Okula kayıt için gerekli olan rapor için merkez önce ‘verilerin kaybolduğu’nu, ardından raporun kendisinin kaybolduğunu öne sürdü. Söz konusu rapor, eylül ayında çıktı.

RAM raporunun çıkmasının ardından 11 yaşındaki Y. Çelik, Ordu Altınordu'daki Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu’ndaki özel eğitim sınıfında eğitim görmeye başladı.

Ancak Çelik ailesi ve diğer veliler iki haftalık süreçte okulda sağlanması gereken hizmetlerin eksik olduğunu fark etti. Eksiklikleri okul idaresiyle konuşmaya giden aileler, okul müdürünün sert tepkisiyle karşılaştı. Ayrıca okul müdürü, Erdem Çelik’e hakaret ederek yaka paça dışarı attı.

Erdem Çelik, okuldaki eksikleri, okul müdürüyle yaşadıkları olayı ve sonrasındaki süreci bianet’e anlattı.

Destek eğitim, servis ve yardımcı personel yok

Erdem Çelik, okuldaki temel sıkıntıları şöyle sıraladı: Okul servisinin olmaması, özel eğitim öğrencilerinin alması gereken destek eğitimlerinin verilmemesi, yardımcı personel ve ekipman eksikliği.

Baba Çelik, “Geçen sene özel eğitim öğrencileri destek eğitimi alıyormuş. Ancak bu sene başlayan sekiz öğrencili iki sınıf için bu durum geçerli değil” diye konuştu.

Özel eğitim öğrencileri için okulda yardımcı personel olmamasının da önemli bir sorun olduğunu belirten Çelik, “Öğretmenler, kendi aralarında öğrencileri paslaşarak tuvalete götürüyorlar. Öğle aralarında kendi dinlenme zamanlarından feragat ederek çok büyük bir özveriyle uğraşıyorlar” dedi.

Okul müdürü: Sizi öğretmenler kışkırtıyor

Sorunları konuşmak ve bir dilekçeyle taleplerini iletmek için okula gittiklerini anlatan Çelik, okul müdürüyle yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Dilekçeyi uzatır uzatmaz müdür bey, 'Ben bu konuya karşıyım. 30 saatte verilemeyen eğitimi, destek eğitimi mi verecek? Sizi bana öğretmenler gönderiyor. Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Öğretmenler bunu üç kuruş para için yapıyor' dedi."

"Yaka paça dışarı atıldım"

Okul müdürünün bu konuşmasına müdahale ettiğini ve öğretmenlerin 'kışkırtmasıyla' okula gelmediklerini söylediğini aktaran Çelik, müdürle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“'Müdür Bey bu yanlış bir tabir. Sorunları nasıl çözebiliriz? Biz idaremizin arkasındayız, buraya referanslarla geldik. Sizin iyi bir idareci olduğunuzu düşünüyoruz. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz' dediğimde müdür bey, 'Sen yıkama yağlama yapmayı çok iyi biliyorsun' dedi.”

Okul müdürünün sözlerinden rahatsız olan Çelik, odadan çıkmak istedi. Odadan çıkarken, “Sizde bir hakkımız varsa helal etmiyorum, yazıklar olsun” demesinin ardından okul müdürünün üzerine yürüdüğünü ve kendisini yaka paça şekilde dışarı attığını belirtti.

Polis şikayeti kabul etmedi

Olayın ardından karakola giden Çelik’in şikayeti kabul edilmedi. Çelik, karakolda yaşananları şöyle anlattı:

“Okuldan ayrıldıktan sonra şikayetçi olmak için karakola gittim. Şikayetimi söylediğimde bir polis memuru beni dışarı çağırıp 'Bu şikayetçi olunacak bir şey değil' dedi. Konuyu kapattı. Karakoldan ayrıldıktan sonra ise müdür beyden bana telefon geldi. Özür dilemek için okula davet etti. Ancak orada bize bahaneler sundu ve biz de özrünü kabul etmedik.”

İlçe Milli Eğitim: Parayla eleman tutun

Erdem Çelik, eşinin de Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini belirterek, “Milli Eğitim'de daha kötü bir durumla karşılaştık. Bize, 'Hiçbir şey yapamazsınız. Kamuoyu oluştursanız ne olacak? Elinizde delil var mı? İftira atmadığınız ne belli' gibi yanıtlar verdiler” dedi.

Müdürlükteki yetkilinin “Madem o kadar meraklısınız, parayla eleman tutun” dediğini belirten Çelik, “Yardımcı personelin ve destek eğitiminin her okulda olması şart. Bunun mevzuatta yeri var ancak bize 'kendi paranızla tutun' deniyor. Parası olmayanlar ne yapacak?” diye sordu.

“Eğitim bizim en temel hakkımız”

Erdem Çelik yaşananları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından okul müdürünün kendisini tekrar okula davet ettiğini aktardı. Müdürün kendisinden özür dilediğini belirten Çelik, “Kamuoyunun desteğinin ardından haklarımıza erişmek için yola girdik. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Çelik, “Eğitim bizim en temel hakkımız. Temel haklarımıza rahatlıkla ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. (AD)