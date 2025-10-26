ORC Anketi: CHP birinci parti olmayı sürdürüyor

ORC araştırmanın 20-22 Ekim 2025 günleri yaptığı seçim araştırması anketine katılanların, yüzde 31,2'si "Bu "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) diye yanıt verdi.



İktidardaki Cumhur İttifakı'nın büyük partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 30 ile ikinci, küçük ortak Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 8 ile dördüncü sırada kaldı. Kürt seçmenlerin birinci tercihi DEM Parti yüzde 8,2 ile üçüncü büyük parti olmayı sürdürdü.

ORC Araştırma anketi CATİ yöntemiyle ve 26 ilde 2600 katılımcıyla telefonda görüşme yoluyla ve partilerin adlarını tek tek okuyarak yaptığını açıkladı.