‘Oppenheimer’ di 7 beşan de xelatên BAFTAyê wergirtin

Xelatên BAFTAyê (Akademiya Hunerf Fîlm û Televîzyonê ya Ingilîzî) duh (18ê Sibatê) li Londonê li Royal Albert Hall bi merasîmekê dan xwediyên wan.

Fîlmê bi navê “Oppenheimer” yê Christopher Nolan derhênerê wê ye, di heft beşan de xelat wergirtin. Fîlmê bi nave “Poor Things” (Belengaz) yê Yorgos Lanthimos derhenêrê wê ye jî di pênc beşan de xelat wergirtin.

Di dema bernameyê de Rebecca O'Brien, Paul Laverty û Ken Loachî piştgirî dan Filistînê û pankartek hildan.

Xelatgir

Baştirîn fîlm: Oppenheimer

Baştirîn fîlmê biyaniyan: The Zone of Interest

Başîtirîn derhêner: Christopher Nolan - Oppenheimer

Baştirîn lîstîkvanê mêr: Cillian Murphy - Oppenheimer

Baştirîn lîstîkvana jin: Emma Stone - Poor Things

Paştirîn alîkarê lîstikvanê mêr: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Baştirîn alîkara lîstkvana jin: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Baştirîn senaryoya resen: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

Senaryoya lêguncandî: American Fiction - Cord Jefferson

Baştirîn fîlmê destpêkê: Earth Mama - Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan

Baştirîn sêwiran: Oppenheimer - Jennifer Lame

Derhênerê dîmenan: Oppenheimer - Hoyte van Hoytema

Baştirîn sêwirana produksiyonê: Poor Things - Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek

Sêwirana cil û bergan: Poor Things - Holly Waddington

Baştirîn mûzîka resen: Oppenheimer - Ludwig Göransson

Makyaj: Poor Things

Deng: The Zone of Interest

Baştirîn efektên dîmenî: Poor Things

Baştirîn hilbijartina lîstikvanan: The Holdovers

Baştirîn animasyon: The Boy and the Heron

Baştirîn belgefîlm: 20 Days in Mariupol

Baştirîn kurtefîlm: Jellyfish & Lobster

Baştirîn kurteanîmasyon: Crab Day

Stêrka diçûrise: Mia McKenna-Bruce

(TY/FD)