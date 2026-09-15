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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 09:55 15 Eylül 2026 09:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 10:09 15 Eylül 2026 10:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Operasyonlarda bugün: Bu kez sebze-meyve fiyatları soruşturmasında 41 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaş sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada kolluk 22 ilde operasyon düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Operasyonlarda bugün: Bu kez sebze-meyve fiyatları soruşturmasında 41 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyvenin üreticiden markete ulaşana kadar geçirdiği fiyat değişimlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Tarladan markete fiyat yolculuğu” adı verilen soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtım şirketinin 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gürlek’in verdiği bilgiye göre polis, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve konutta eş zamanlı arama başlattı.

Şüpheliler hakkında “fiyatları etkileme”, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.

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1029 çiftçinin beyanı alındı

Gürlek, soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin alındığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının da soruşturmaya ilişkin bir rapor hazırladığını belirten Gürlek, yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu aktardı.

Buna göre savcılık, ürünlerin üreticiden hangi fiyatla çıktığını ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığını inceledi.

Gürlek, incelemelerde bazı büyük tedarikçi şirketlerin “piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri” yönünde bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Şirketlerin sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarını yükselterek haksız kazanç sağladıkları da soruşturmadaki iddialar arasında.

Gürlek: Müsaade edilmeyecek

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, “Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sebze meyve
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