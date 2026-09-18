TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.09.2026 11:42 18 Îlon 2026 11:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.09.2026 11:44 18 Îlon 2026 11:44
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Operasyona tîryakê: Aras Bulut İynemli û Melis Sezen jî di nav de 18 navdar hatin desteserkirin

Di lêpirsîna "madeyên hişbir" a ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê ve tê birêvebirin de, ji bo 18 navdaran biryara desteserkirinê hat dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Operasyona tîryakê: Aras Bulut İynemli û Melis Sezen jî di nav de 18 navdar hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bi fermana Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê di çarçoveya lêpirsîna "madeyên hişbir" a ku li dijî navdaran tê birêvebirin de operasyoneke nû pêk hat.

Operasyon ji aliyê tîmên Fermandariya Cendermeyan a Bajar ve hat kirin. Lîstikvan Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, rapbêj Sefo û fûtbolîstê berê Hasan Şaş jî di nav de ji bo 18 navan biryara desteserkirinê hat dayîn.

Navên hatine desteserkirin

Navên ku di çarçoveya lêpirsînê de hatine desteserkirin ev in:

*Aras Bulut İynemli

*Sefo

*Melis Sezen

*Nilperi Şahinkaya

*Hande Demir

*Hasan Şaş

*Melis İşiten

*Yeliz Yeşilçimen

*Anıl Durmuş

*Hazal Filiz Kuçukose

*Volkan Akçıray

*Zeynep Akçıray

*Eda Guzelcik

*Sezer Çakır

*Sayat Zurnacı

Daxuyaniya dozgeriyê

Serdozgeriya Komarî ya Bakırkoyê derbarê lêpirsînê de daxuyaniyek da. Serdozgeriyê di daxuyaniyê de weha got:

"Di çarçoveya têkoşîna li dijî madeyên hişbir ku tenduristî û ewlehiya civakê dixe metirsiyê de, Serdozgeriya me ya Komarî lêpirsînek daye destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de delîlên bawerpêkirî hatine bidestxistin ku gumanbarên ku di nav gel de weke lîstikvan, stranbêj, karsaz û fenomenên medya civakî tên zanîn, madeyên hişbir bikaranîne, ji bo bikaranîna madeyên hişbir rê vekirine ango cih peyda kirine. Ji ber vê yekê Serdozgeriya me ya Komarî di roja 18/09/2026an de ferman daye Fermandariya Cendermeyan ku 18 gumanbaran desteser bikin, lêgerînê bikin, lêkolîna biyolojîk bidin çêkirin û piştî wergirtina îfadeyên wan, wan li Serdozgeriya me ya Komarê amade bikin."

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sefo Tîryak madeyên hişbir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê