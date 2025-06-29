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Yayın Tarihi: 29 Haziran 2025 11:05
 ~ Son Güncelleme: 29 Haziran 2025 11:24
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Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Onur Yürüyüşü öncesi bazı metro ve füniküler hatları sabah saat 8 itibarıyla kullanıma kapatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim yaya ve araç trafiğine kapatıldı
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, Onur Yürüyüşü öncesinde bazı metro ve füniküler hatlarında sabah saatlerinden itibaren kısıtlama uygulandı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda 29 Haziran Cumartesi günü, yani Onur Yürüyüşü’nün yapılacağı tarihte, bazı metro ve füniküler hatlarının sabah 08.00 itibarıyla geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Daha önce saat 10.00 olarak açıklanan kısıtlama saati erkene çekildi. Kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtildi.

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Kapatılan hat ve istasyonlar

Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle kapatılan hat ve istasyonlar şöyle sıralandı:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı:
– Taksim İstasyonu
– Şişhane İstasyonu
(Trenler bu istasyonlarda durmaksızın seferlerine devam edecek.)

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı:
– Yıldız İstasyonu
– Fulya İstasyonu
(Seferler Mecidiyeköy–Mahmutbey arasında sürecek.)

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı:
– Tüm hat işletmeye kapalı olacak.

Öte yandan Taksim Meydanı ve Taksim Metro İstasyonu’nun da üç gündür kapalı olduğu bildirildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + onur yürüyüşü Taksim
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