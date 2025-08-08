ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 19:21
3 dk Okuma

İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI

"Onur Yürüyüşü'nün yasaklanması da, gözaltına alınmamız da nefret suçudur"

İstanbul Onur Yürüyüşü'ne katılan 53 kişinin yargılandığı dava başladı. Mahkemeden tutuklu yargılanan Hivda Selen ve Sinem Çelebi hakkında tahliye kararı çıktı. Selen ve Çelebi Onur Yürüyüşü’ne katılmalarının suç olmadığını ifade ederek, gözaltına alınmalarının ve tutuklanmalarının nefret suçu olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Onur Yürüyüşü'nün yasaklanması da, gözaltına alınmamız da nefret suçudur"
Fotoğraf: istanbulpride / X

23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan LGBTİ+ ve eylemleri takip eden bianet editörü Evrim Gündüz ile gazeteciler Nur Kaya ve Yusuf Çelik dahil olmak üzere 53 kişinin yargılandığı dava bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı.

Davaya yargılananlara destek verme amacıyla giden bir kişi tişörtündeki ‘lezbiyen’ yazısı nedeniyle polis tarafından adliye girişinde alıkonuldu. Yaklaşık bir saat polis merkezinde tutulan kişi avukatların müdahalesiyle ve tişörtü değiştirmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

İzleyiciler alınmadı, avukat kısıtı getirildi 

Duruşma öncesi mahkeme, avukat ve izleyici kısıtlaması getirdi. Hakimin sadece tutuklu olan iki kişiyi dinleyeceğini söylemesi üzerine avukatlar ve hakim arasında tartışma yaşandı. Salona gazeteciler de alınmadı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile diğer insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar ve olay gününe ait görüntüleri sunma talebi de mahkeme tarafından fiziki evrak kabul edilmediği gerekçesiyle kabul edilmedi.

"Ben bu nefrete, şiddete itiraz ediyorum"

Ezilenlerin Hukuk Bürosu'nun X sosyal medya hesabından aktardığına göre, duruşma, tutuklu yargılanan Hivda Selen’in iddianameye karşı savunmasıyla başladı. Selen, “Emniyet'in tuttuğu yalan bir tutanak ile oturduğum kafeden gözaltına alındım. 40 gündür tutukluyum. Onur Yürüyüşü'nün yasaklanması da, benim, bizlerin farklı biçimlerde gözaltına alınması da nefret suçudur.  Çünkü LGBTİ+ mücadelesi de Onur Yürüyüşü de haktır, meşrudur. Katılabilmiş olsam bir suça dahil olmuş olmayacaktım. İktidar sürekli LGBTİ+'ların katline ferman çıkaran söylemler üretiyor. Yürüyüşün yasaklanması da, bizim tutuklanmamız da bu saldırının yasallaştırılmış halidir. Ben bu nefrete, şiddete itiraz ediyorum.” dedi.

Tutuklu Sinem Çelebi de “Arkadaşımla yürürken gözaltına alındım. GBT bahanesiyle uzun süre bekletildikten sonra ters kelepçe ve darp işkencesiyle gözaltı aracına alınıp Emniyet'e götürüldük. Onur Yürüyüşü'ne katılamadım. Fakat ben daha önceki yürüyüşlere katıldım. Onur Yürüyüşü'ne katılmak suç değildir. Bu ülkede nefret politikaları sistematik biçimde şiddet, suç üretiyor.  Bu politikalara karşı sokakta olmak, LGBTİ+'ları savunmak suç olmamalı. Esas suç LGBTİ+'ları tehdit olarak görmek, katletmek, sürekli nefret politikaları ve dili üretmektir. Biz bu duruma karşı çıktığımız için tutsağız. Ve bu tutuklama siyasidir.” diye beyanda bulundu.

Selen ve Çelebi tahliye edildi

Duruşma savcısı Selen ve Çelebi’nin tutukluluğun devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Selen ve Çelebi’nin tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların adli kontrolleri de kaldırıldı. Davada bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta görülecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
onur yürüyüşü
