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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 11:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 11:14
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Onur Yürüyüşü'nde polis şiddetiyle gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç beraat etti

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘görevi yaptırmamak için direnmek ve kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla yargıladığı gazeteci Bülent Kılıç hakkında beraat kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Onur Yürüyüşü'nde polis şiddetiyle gözaltına alınan gazeteci Bülent Kılıç beraat etti

İstanbul’da 2021’deki 19. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nü izlerken polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı foto muhabiri Bülent Kılıç ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kılıç katılmadı, avukatı Hazal Sümeli hazır bulundu.

Duruşma savcısı Kılıç’ın beraati yönünde mütalaa verdi. Mahkeme de bununla paralel Bülent Kılıç'ın beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

Dönemin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, İstanbul’da 26 Haziran 2021’de düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü’nü takip ediyordu. Polis gazeteciyi boğazına bastırarak işkence ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Gazeteci serbest kaldıktan sonra kendisine şiddet uygulayan polislerden şikayetçi oldu. Bunun üstüne gazeteciye “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Dosyada iki polis müşteki olarak yer aldı. Tanık olarak dinlenen gözaltı tutanağında imzası bulunan polisler yalan ifade verdi.

Polislere takipsizlik, işkenceye uğrayan gazeteciye dava
Polislere takipsizlik, işkenceye uğrayan gazeteciye dava
24 Mart 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları bülent kılıç
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/haber/polisler-bulent-kilic-vakasinda-gormedikleri-olayin-tutanagina-imza-atmislar-286986
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/haber/gazeteciler-polis-siddetine-karsi-eylemde-nefes-alamiyoruz-246478
Gazeteciler polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor
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/haber/gazeteciler-polis-siddetine-karsi-sokaga-cikiyor-246424
EMNİYET'TEN BÜLENT KILIÇ AÇIKLAMASI
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28 Haziran 2021
/haber/gazeteci-oldugu-emniyet-te-fark-edildi-246405
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