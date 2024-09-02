Onur Yaser Can: İşkenceye 14 yıl sonra yargı yolu göründü

2010’da 28 yaşındayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin müdür, amir ve memurları tarafından sistematik olarak intihara sürüklendikten sonra hayatına son veren Onur Yaser Can davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 2011’de tanzim edilen ve sanık polislerin işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından yargılanmasının önüne geçen ‘takipsizlik kararını’ kaldırdı.

Böylelikle polis amiri Hakan Aydın ile polis memurları Muhammet Olgun, Onur Ülker ve Yunus Başar’ın işkence suçlamasıyla yargılanmasının önü açıldı.

Dört polis memuru İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Haziran 2023’te sonuçlanan davada "resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)" suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can davada yaşanan yeni gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

Sanık polislere kalkan olan takipsizlik kararının kaldırılmasına dayanak olan deliller, Onur Yaser Can'ın artık hayatta olmayan anne ve babası Mevlüt Can ve Hatice Can tarafından yaşadıkları acıya rağmen insanüstü bir çabayla 14 yıllık sorgulama ve yargılama sürecinde yetkili mercilere defaatle sunulmuş, ancak görmezden gelinmişti.

Bugün bu karar ile Onur Yaser Can'ın işkence, kötü muamele ve cinsel saldırı altında sorgulanması, ifade tutanaklarının tehditle, zorla, birden fazla kez değiştirilmesi ve sonrasındaki 21 günlük süreçte sürekli takip, taciz ve tehdit edilerek intihara sürüklenmesi fiillerini işleyen emniyet görevlilerinin işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından yargılanmalarının yolu nihayet açıldı.

14 yılı aşkın süredir ısrarla ve kararlılıkla sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi sonucunda verilen bu karar, Türkiye'de insan hakları hukukunun gelişiminde, işkenceye ve cezasızlığa karşı verilen mücadelede kritik öneme sahiptir ve emsal teşkil edebilecek nitelikte.

Takipsizlik kararının kaldırılması sonrası hukuki, ahlaki, vicdani her türlü sorumluluk, Onur Yaser Can'ın ölümüne, ailesinin ise yok olmasına neden olanları, adaleti daha fazla geciktirmeden sorgulayacak, yargılayacak olan yetkililerdedir.