ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 16:25 27 Şubat 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 16:28 27 Şubat 2026 16:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Onur Yaser Can davasında karar yine çıkmadı

Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme bir kez daha hüküm kurmadı. Sanık polislerin avukatları, duruşma sırasında reddi hâkim talebinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Onur Yaser Can davasında karar yine çıkmadı

Esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra Emniyet’te çıplak aramaya maruz bırakılan, işkence gören, ifadesini değiştirmesi için farklı tarihlerde karakola çağrılan ve muhbirlik yapması istenen Onur Yaser Can’ı intihara sürükleyen polislerin yargılandığı dava İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Medyaskope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, Onur Yaser Can’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme bir kez daha hüküm kurmadı. Sanık polislerin avukatları, duruşma sırasında reddi hâkim talebinde bulundu.

Gözaltında kötü muameleye maruz kaldıktan sonra 28 yaşında yaşamına son veren Onur Yaser Can’la ilgili davada, daha önce iki polis “resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan altı yıl hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi, dosyayı “iyi hâl indirimi” uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozdu. Bunun üzerine yargılama İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı.

“Yalan söylemeye devam ediyorlar”

Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, dosyanın işkence suçuyla bağlantılı bir ara suç içerdiğini vurguladı. Sanıkların kamera kayıtlarına ve bilirkişi raporlarına rağmen inkârı sürdürdüğünü belirten Can, hiçbir pişmanlık ifadesi duymadıklarını söyledi.

Ailenin avukatları, mahkemenin iyi hâl indirimi uygulamamasını ve sanıklara üst sınırdan ceza vermesini talep etti. Savcı, polisler hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak mütalaada işkence iddialarına ve delillerin neden karartıldığına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yer almadı.

Sanık polislerden Hakan Aydın, emniyette görev yaptığını ancak teknik dinleme biriminde çalıştığını savundu ve evraklarda imzası bulunmadığını ileri sürdü. Polislerin avukatı ise mahkeme heyeti üzerinde baskı oluştuğunu iddia ederek reddi hâkim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek süre talebini reddetti ve duruşmayı 10 Nisan’a erteledi.

Ne olmuştu?

Onur Yaser Can’ın ölümünden sorumlu tutulan polislerin yargılandığı ana davada Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 6 yıllık incelemenin ardından yeni bir karar çıkmıştı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019 yılında Narkotik Şube polisleri Salih Bahar ve Soner Gündoğdu’yu 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay, bu kararın "resmî belgede sahtecilik" suçundan verilen kısmını onadı. Ancak mahkemenin kovuşturma aşamasında kapsamı genişleterek verdiği "resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek" suçundan verilen cezayı bozdu.

Onur Yaser Can davasında tanık: Ben de çıplak arandım
Onur Yaser Can davasında tanık: Ben de çıplak arandım
2 Aralık 2022
Onur Yaser Can davası
Onur Yaser Can davası
2 Eylül 2024
Onur Yaser Can davası: İşkenceye suç duyurusu yok
Onur Yaser Can davası: İşkenceye suç duyurusu yok
12 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
onur yasar can onur yaser can davası işkence çıplak arama gözaltında çıplak arama işkencesi
ilgili haberler
Onur Yaser Can davası: İşkenceye suç duyurusu yok
12 Aralık 2025
/haber/onur-yaser-can-davasi-iskenceye-suc-duyurusu-yok-314437
Ezgi Sevgi Can’ın kardeşi Onur Yaser Can'a ithaf ettiği “Karanfiller” yayında
3 Kasım 2025
/haber/ezgi-sevgi-canin-kardesi-onur-yaser-can-a-ithaf-ettigi-karanfiller-yayinda-313164
Onur Yaser Can davasında adalet mücadelesi yeniden başladı
20 Haziran 2025
/haber/onur-yaser-can-davasinda-adalet-mucadelesi-yeniden-basladi-308641
Onur Yaser Can davası
2 Eylül 2024
/haber/onur-yaser-can-davasi-299218
Onur Yaser Can: İşkenceye 14 yıl sonra yargı yolu göründü
2 Eylül 2024
/haber/onur-yaser-can-iskenceye-14-yil-sonra-yargi-yolu-gorundu-299215
Onur Yaser Can davasında karar: 4 polise 6'şar yıl hapis
5 Haziran 2023
/haber/onur-yaser-can-davasinda-karar-4-polise-6-sar-yil-hapis-279844
Onur Yaser Can davasında tanık: Ben de çıplak arandım
2 Aralık 2022
/haber/onur-yaser-can-davasinda-tanik-ben-de-ciplak-arandim-270858
Onur Yaser Can: 4 polis 12 yıl sonra hakim karşısında
30 Eylül 2022
/haber/onur-yaser-can-4-polis-12-yil-sonra-hakim-karsisinda-267827
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Onur Yaser Can davası: İşkenceye suç duyurusu yok
12 Aralık 2025
/haber/onur-yaser-can-davasi-iskenceye-suc-duyurusu-yok-314437
Ezgi Sevgi Can’ın kardeşi Onur Yaser Can'a ithaf ettiği “Karanfiller” yayında
3 Kasım 2025
/haber/ezgi-sevgi-canin-kardesi-onur-yaser-can-a-ithaf-ettigi-karanfiller-yayinda-313164
Onur Yaser Can davasında adalet mücadelesi yeniden başladı
20 Haziran 2025
/haber/onur-yaser-can-davasinda-adalet-mucadelesi-yeniden-basladi-308641
Onur Yaser Can davası
2 Eylül 2024
/haber/onur-yaser-can-davasi-299218
Onur Yaser Can: İşkenceye 14 yıl sonra yargı yolu göründü
2 Eylül 2024
/haber/onur-yaser-can-iskenceye-14-yil-sonra-yargi-yolu-gorundu-299215
Onur Yaser Can davasında karar: 4 polise 6'şar yıl hapis
5 Haziran 2023
/haber/onur-yaser-can-davasinda-karar-4-polise-6-sar-yil-hapis-279844
Onur Yaser Can davasında tanık: Ben de çıplak arandım
2 Aralık 2022
/haber/onur-yaser-can-davasinda-tanik-ben-de-ciplak-arandim-270858
Onur Yaser Can: 4 polis 12 yıl sonra hakim karşısında
30 Eylül 2022
/haber/onur-yaser-can-4-polis-12-yil-sonra-hakim-karsisinda-267827
Sayfa Başına Git