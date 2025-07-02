Önümüzdeki üç gün yeni orman yangınları riski artıyor

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, genişleyen orman yangınları sezonunda süren yangınlar ve yangınla mücadelede kullanılan araçlar ve teknolojiler konusunda medyayı bilgilendirdi.

Yılmaz, orman yangınları açısından meteorolojik koşulların çok kötü olduğu bir döneme girildiğine dikkat çekti: "Cuma gününden beri bir türbülansa girdik. Sıkıntılı bir dönem yaşadık. 27 Haziran-1 Temmuz arası yaşadığımız 401 yangının şu anda 399 tanesi söndürüldü. İkisinde de kontrol sağlandı" dedi.

Önümüzdeki üç gün rüzgar açısından riskli

Çarşamba günü için "Öğleden sonra o iki bölgemizde kuvvetli rüzgar bekleniyor." diyen Yılmaz, "Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız." diye uyardı: "Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde. Bu rüzgarda orman yangınlarıyla ilgili ciddi şekilde risk teşkil ediyor."

Önlemler ve öneriler

Yerleşimlerin sakinlerine Belediyeler ve AFAD tarafından olası yeni tahliyelere hazırlıklı olunması öneriliyor.

Yangın yönetim merkezleri İHA’lar ile “türbülans” dönemini yakından takip ediyor; önceden tahsis edilmiş ekipler kritik bölgelere kaydırılıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz’in kıyı galeri bölgeleri meteorolojik izleme altında: Rüzgâr hızı 40–60 km/saat arasında esiyor. İç kesimlerde de kuzey-doğu Ege, Batı Karadeniz, Kahramanmaraş civarı riskli olarak değerlendiriliyor.

Bir hafta boyunca yüksek risk

Meteoroloji ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki 1 hafta boyunca yüksek yangın riski olduğuna dikkat çekiyor; sıcaklıklar tarihsel yüksekliklere ulaşıyor, hava kuru ve rüzgarlar şiddetli olacak.

Avrupa genelinde de mevsim normallerinin 5–10 °C üzerindeki sıcak hava dalgaları yangın mevsimini her zamankinden tehlikeli kılıyor.

Riskli bölgeler: İzmir, Hatay ve Manisa Kontrol altına alınmakla birlikte halen süren mevcut aktif büyük yangınlar arasında rüzgârın en güçlü şekilde risk oluşturduğu üç bölge var. ▶ İzmir (Menderes–Kuyucak ve Seferihisar–Çeşme) Rüzgâr, hem Menderes’te hem de yeni Çeşme yangınında yangın hattını yerleşim alanlarına taşımakta. Özellikle Çeşme’de atmosferin sıcak hava dalgası içinde kalması, orman içindeki nem oranını düşürüyor. Meteoroloji de bölgeye kuzey ve kuzeydoğudan satte 40-60 km hızında esen rüzgâr öngörüyor. Rüzgâr şu anda yangını yerleşim mahallelerine ilerletiyor, müdahaleyi zorlaştırıyor. ▶ Hatay (Antakya–Karaali, Üçgedik ve çevresi) Hatay’daki büyük yangın, şiddetli rüzgardan etkilenerek birkaç mahalleye ulaştı. Vali açıklamasına göre 6 mahalle tahliye edildi; trafik, sıcaklık ve rüzgâr toplu etkisi kontrol çalışmalarını geciktirdi. ▶ Manisa (Akhisar–Kula–Ahmetli) Akhisar’da yangın kısmen kontrol altında olsa da rüzgar dönemsel olarak alevleri canlandırıyor. Özellikle Kula’daki yangın da rüzgarın etkisiyle büyüme eğiliminde.

Aktif yangınlar ve yangın bölgeleri

▶ İzmir – Menderes, Seferihisar, Çeşme, Gaziemir

Menderes (Kuyucak) ve Seferihisar (Doğanbey): Rüzgar hâlâ güçlü (110 km/sa), 1.113 kara personeli, 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinası destek veriyor.

Gaziemir: Otomobil galerisi çevresindeki yangın kontrol altında.

Çeşme: 2–3 mahalle tahliye edildi (Ildır, Germiyan, Nohutalan); 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su aracı, 4 dozer, TOMA ve gönüllülerle müdahale sürüyor.

▶ Hatay – Antakya (Karaali, Üçgedik vs.)

1.400’ün üzerinde kişi tahliye edildi. 2.700’den fazla personel; 8 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz görevde.

597 bağımsız bölüm incelendi: 553 hasarsız, 25 az, 4 ağır hasarlı bulundu.

▶ Manisa (Akhisar, Kula, Ahmetli vs.)

Akhisar’daki yangın “kısmen kontrol altında”; soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca Kula’da yeni küçük yangınlar çıktı.

27 Haziran–1 Temmuz arasında çıkan tüm yangınlar içinde Manisa'dakilerin tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

Diğer illerde (Bursa, Kocaeli, Kütahya, Balıkesir, Muğla, Edirne, Antalya) durum

▶ Kocaeli (Derince): Yenikent civarında yangın çıktı, tahliyeler yapıldı, kontrol altına alındı.

▶ Bursa (İnegöl, Mustafakemalpaşa): Yangınlar söndürüldü, soğutma devam ediyor.

▶ Kütahya Gediz, Balıkesir Ayvalık, Burhaniye, Muğla Milas, Edirne Lalapaşa, Antalya Gazipaşa’da çıkan yangınlar kontrol altına alınmış durumda.

2 Temmuz'da çıkan yeni yangınlar

▶ Çeşme (Ildır): tarım → orman, üç mahalle tahliye edildi.

▶ Kocaeli – Yenikent: Tahliyeler ardından kontrol altına alındı.

▶ Bursa – İnegöl ve Mustafakemalpaşa: Kontrol altına alındı.

▶ Kütahya, Balıkesir – Susurluk/Kepsut, Muğla – Milas, Edirne – Lalapaşa, Antalya – Gazipaşa: Tümü kontrol altına alındı.

Kaç yangın çıktı, ne kadar orman alanı etkilendi?

27 Haziran–1 Temmuz arasında 342 orman yangını çıktı; büyük çoğunluğu (İzmir, Manisa, Bilecik vb.) kontrol altına alındı.

1–30 Haziran arasında 1.563 yangın (612 orman, 951 tarım) çıktı. 499 yangın tarım alanlarından ormanlara sıçradı.

16 Haziran itibarıyla 687 hektar olan 2025'in ilk beş ayı orman alanı kaybı, son kayıplarla 800 hektarın üzerine çıktı.

Bir hektarın yaklaşık 1,5 futbol sahası genişliğinde bir alan ölçüsü olduğu göz önüne alınırsa yıl başından bu yana 1.200 futbol sahası kadar orman alanı Türkiye'nin orman envanterinden çıkmış oldu.

Türkiye'nin orman varlığı nasıl değişti?

İklimsel koşullardaki olumsuz değişikliklere karşın 2010-2020 arasında, Türkiye toplam ormanlık alan genişliğini yaklaşık 1–1,5 milyon hektar artırdı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2020'de Türkiye orman alanı yaklaşık 22,6 milyon hektar (ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 28–30’u) kadardı.

Türkiye G20 ülkeleri arasında toplam orman alanı genişliği bakımından 12. sırada yer almakla birlikte AB ortalamasının altında kalıyor. Ancak büyüme ivmesi açısından dikkat çekiyor.

(AEK)