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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 11:25
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 17:16
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OnlyFans yayıncısına ‘müstehcenlik’ gözaltısı

Gözaltına alındıktan sonra Kartal Adliyesi’ne getirilen sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek "Geçmişte bu tür yayınlar yaptım, ancak şu anda bu tür faaliyetlerde bulunmuyorum," dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/onlyfans-icerik-ureticisine-mustehcenlik-gozaltisi.jpg
Fotoğraf: Gizem Bağdaçiçek'in Instagram hesabı

Sosyal medyada "Gizem Savage" kullanıcı adıyla da bilinen OnlyFans içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek dün (7 Aralık) "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, bir ihbar üzerine Bağdaçiçek'in İstanbul'daki evine baskın düzenledi. 

Bağdaçiçek, polise verdiği ifadede "Geçmişte bu tür yayınlar yaptım, ancak şu anda bu tür faaliyetlerde bulunmuyorum," dedi.

İfadesinin ardından işlemleri tamamlanan Gizem Bağdaçiçek, ters kelepçeli bir şekilde ve polisler tarafından kafasına bastırılarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Müstehcenlik gözaltıları

Türkiye Haziran 2023’te "müstehcenliği" gerekçe göstererek OnlyFans'e erişimi engelledi

Müstehcenlik suçlamasıyla, geçtiğimiz ay (kasım) sonunda G.H. (sosyal medyada bilinen ismiyle 'Laz Kızı') isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı, TikTok’taki canlı yayını sonrasında gözaltına alındı.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

Bir başka popüler OnlyFans içerik üreticisi Merve Taşkın da yayınladığı içerik nedeniyle sene başında (2023) “müstehcenlik” suçu ile yargılandıktan sonra beraat etti.

OnlyFans’e erişim engeli getirildi
OnlyFans’e erişim engeli getirildi
8 Haziran 2023

Müstehcenlik suçu

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi "müstehcen" içeriğin basın ve yayın yoluyla alenileştirilmesini yasaklıyor. Müstehcenlik suçu, TCK’nin 226. maddesinde iki kategori halinde düzenlenmiştir:

  • Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
  • Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.

Genel müstehcenlik suçu çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suç; ancak yasada müstehcenliğin özel bir tanımı yok.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. (TY)

OnlyFans Gizem Bağdaçiçek müstehcenlik tck 226 sosyal medya fenomenleri
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