OnlyFans yayıncısına ‘müstehcenlik’ gözaltısı

Sosyal medyada "Gizem Savage" kullanıcı adıyla da bilinen OnlyFans içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek dün (7 Aralık) "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, bir ihbar üzerine Bağdaçiçek'in İstanbul'daki evine baskın düzenledi.

Bağdaçiçek, polise verdiği ifadede "Geçmişte bu tür yayınlar yaptım, ancak şu anda bu tür faaliyetlerde bulunmuyorum," dedi.

İfadesinin ardından işlemleri tamamlanan Gizem Bağdaçiçek, ters kelepçeli bir şekilde ve polisler tarafından kafasına bastırılarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Müstehcenlik gözaltıları

Türkiye Haziran 2023’te "müstehcenliği" gerekçe göstererek OnlyFans'e erişimi engelledi.

Müstehcenlik suçlamasıyla, geçtiğimiz ay (kasım) sonunda G.H. (sosyal medyada bilinen ismiyle 'Laz Kızı') isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı, TikTok’taki canlı yayını sonrasında gözaltına alındı.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

Bir başka popüler OnlyFans içerik üreticisi Merve Taşkın da yayınladığı içerik nedeniyle sene başında (2023) “müstehcenlik” suçu ile yargılandıktan sonra beraat etti.

OnlyFans’e erişim engeli getirildi