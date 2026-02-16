ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 17:14 16 Şubat 2026 17:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 17:14 16 Şubat 2026 17:14
Okuma Okuma:  1 dakika

OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı

Tutuklananlara, platform üzerinden “müstehcenlik” kapsamında gelir elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiası yöneltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat’ta 7 kentte düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Türkiye’de 2023’te erişime engellenen OnlyFans üzerinden “müstehcenlik” suçundan gelir elde ettikleri ve bu gelirleri yatırım araçları aracılığıyla akladıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 kişi bugün tutuklandı.

Şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca da el kondu.

El konulan taşınır ve taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasası değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu, şirketlerin sermaye piyasası varlıklarıyla birlikte toplam mal varlığının ise yaklaşık 300 milyon liraya ulaştığı değerlendirildi. (TY)

