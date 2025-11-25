ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 16:06
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 16:33
4 dk Okuma

Onlarca kadın mahpus yaşam mücadelesi veriyor: "Bile isteye ölüme sürüklüyorlar"

Marmara Bölgesi hapishanelerinde ağır hasta 37 kadın mahpus yaşam mücadelesi veriyor. Hapishanelerdeki hak ihlallerinin çözümünün imkansız olmadığını söyleyen İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, "İnfazı yakılan mahpuslar, dört duvar arasında bile isteye ölüme sürükleniyor" diyor.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Onlarca kadın mahpus yaşam mücadelesi veriyor: "Bile isteye ölüme sürüklüyorlar"

Hapishanelerdeki kadın ve LGBTİ+ mahpuslara yönelik cinsiyet ayrımcılığı içeren uygulamalar devam ediyor. Hasta, yaşlı, engelli ve küçük çocuğu bulunan kadın mahpuslar, yeterli tedavi ve bakıma erişemiyor. Hak savunucularının çağrılarına rağmen, hapishanelerde ayrımcılığı, işkenceyi, kötü muamele ve cinsel şiddeti önleyecek adımlar ise atılmıyor.

Cezaevlerinde şiddet derinleşiyor: "Mevcut infaz sistemi toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretiyor"
Cezaevlerinde şiddet derinleşiyor: "Mevcut infaz sistemi toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretiyor"
25 Kasım 2025

İHD İstanbul Hapishaneler Komisyonu'nun verilerine göre, Marmara Bölgesi hapishanelerinde ağır hasta 37 kadın mahpus yaşam mücadelesi veriyor. Hapishaneler Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, hapishanelerdeki kadınların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerini bianet’e anlattı.

"Hijyen ürünlerine ulaşılamıyor"

Şahin, kadın mahpusların yalnızca kadın olmaları sebebiyle özgün ve ağır mağduriyetler yaşadığını belirterek, özellikle hijyen, sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik ve infaz yakma uygulamalarındaki eşitsizliğe dikkat çekti.

"Kadınlara yönelik ayrımcılık ne yazık ki hapishanelerde de devam ediyor. Kadının sırf kadın olması sebebi ile yaşadığı mağduriyetleri var. Mesela regl durumu, sadece hapishanelerde değil, aynı zamanda Geri Gönderme Merkezleri'nde (GGM), gözaltı merkezlerinde kadınlar için çok büyük bir sorun halini alabiliyor. Kadınların pedlere, hijyen ürünlerine ulaşması kolay olmuyor. Hele özelliklerde GGM’lerde bu ürünler sınırlı sayıda kadınlara veriliyor."

"Sağlık merkezlerine erişilemiyor"

Hamile bir mahpusun durumunun çok daha ağır olduğuna dikkat çeken Şahin, "Hamile kadınlar sağlık merkezlerine erişemiyor. Hapishanenin toplu ve kalabalık yapısı nedeniyle enfeksiyonlara ve hastalıklara açık hale geliyorlar" dedi.

"Sorumluluk bakanlıkta"

Şahin, kadın mahpuslara uygulanan şiddetin farklı boyutlarını işaret etti. Bu sorunun yalnızca kamu görevlileriyle sınırlı olmadığını söyleyen Şahin, herkese sorumluluk düştüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Hapishanelerdeki hak ihlalleri ve yaşanan sorunların çözümü imkansız değil. Sadece bu sorunlar çözülmek istenmiyor. Hak ihlallerinin çözümü ya da olabildiğince asgari bir seviyeye inmesi için en öncelikli sorumluluk Adalet Bakanlığı'nın. Eğer bakanlık gerçekten oradaki sorunları ve ihaleleri çözmek istese bunu rahatlıkla yapabilir. Bakanlığın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına, aydınlara, sanatçılara, eğitimcilere, sağlıkçılara ve daha çok birçok kişi ve kurumu da ayrıca sorumluluk düşüyor." 

"Bile isteye ölüme sürükleniyor"

Son yılların en ağır sorunlarından birinin infaz yakma uygulamaları olduğunu söyleyen Şahin, hasta mahpusların bu uygulamayla cezaevinde ölüme terk edildiğini ifade etti:

"İnfaz yakma maalesef şu anda mahpuslara ilişkin en can yakıcı meselelerin başında geliyor. Birçok hasta mahpus, infazı yakılarak dört duvar arasında bile isteye ölüme sürükleniyor. Bunların içinde infazı yakılan kadınlar da var. İnfaz yakmaların temelinde tamamen siyasi saikler yer almaktadır. Açıkça eşitlik ilkesine aykırılıktır. Bunun ortadan kaldırılması için tüm hak savunucularının sesini yükseltmesi gerekir."

37 hasta kadın mahpus

Hatice Yıldız (76): Evinden sedye ile alınarak tutuklandı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yanında, demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı ve görme bozukluğu hastalıkları ile mücadele ediyor. Hapishane koşullarına bağlı olarak sağlık durumu her geçen gün daha da bozulduğundan sık sık baygınlık geçiriyor ve başkalarının yardımı ile yaşamını sürdürebiliyor.

Hatice Onaran (61): Yüzde 79 engelli kanser hastası olup düzenli tedavi ve bakım altında, hijyenik bir ortamda, stresten uzak yaşaması gerekirken, serbest bırakılmayarak sağlığı ve yaşamı tehlikeye atılıyor.

Fatma Tokmak: İleri derecede kalp, astım ve hipertansiyon hastası. Geçen hafta anjiyoda kalp kapakçığında yırtık tespit edildi. Acilen ameliyat olması gerekmekte.

Tenzile Acar: İleri derecede kronik Hepatit B ve tüberküloz hastası. Bu hastalıklarına bağlı olarak göğsünde sıkışma, nefes almakta zorluk çekme ve boğazından kan gelmesi sorunları yaşıyor. Kelepçeli muayene ve tedavi dayatılması nedeniyle tedavisi aksatılıyor.

Şivekar Ataş: İleri derecede kalp, yüksek tansiyon, bel fıtığı ve diş hastası, son olarak rahminde tespit edilen kistler ameliyatla çıkartılmış ve düzenli takip, tedavi ve bakım ihtiyacı bulunuyor. Ancak bu ihtiyaçların hapishane koşullarında sağlanamayacağı bilinmesine rağmen hapishanede tutularak sağlığı ve yaşamı riske atılıyor.

Bakırköy Kadın Hapishanesi: Dilek Öz, Elif Yaş, Jiyan Erdinç, Süreyya Bulut, Şükran Avşar, Burcu Çınar, Felek Gün, Songül Yıldırım

Kocaeli/Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi: Fadime Coşar, Hazine Alçı, Güneş Tekin, Havva Ak, Helin Öncü, Remziye Baloğlu, Ruhşan Bozan, İpek Cigretaş, Zeliha Bulut, Besiye Özer, Ceylan Gürbüz, Saime Afşin, Cemray Baş, Derya Moray, Gönül Erdoğan, Nihal Altuntaş, Türkan İpek

Kocaeli/Kandıra 1 No.lu F Tipi Hapishanesi: Laleş Çeliker, Deniz Tepeli, Diren Yaşa, Yeliz Türkmen

İstanbul/Silivri 9 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi: Seval Yaprak, Yasemin Karadağ

Edirne L Tipi Hapishanesi: Fadime Çelebi

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Meral Nergis Şahin ihd kadın mahpuslar fatma tokmak
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Cezaevlerinde şiddet derinleşiyor: "Mevcut infaz sistemi toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretiyor"
25 Kasım 2025
Cezaevlerinde şiddet derinleşiyor: "Mevcut infaz sistemi toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretiyor"
11. YARGI PAKETİ
Gökçe Gökçen: Yamalı bohçaya dönüşen kanunlara değil, etkili ve katılımcı bir yasamaya ihtiyaç var
20 Kasım 2025
Gökçe Gökçen: Yamalı bohçaya dönüşen kanunlara değil, etkili ve katılımcı bir yasamaya ihtiyaç var
“Yoksulun kemer sıkmadığı, hak temelli bir kamu bütçesi mümkün"
19 Kasım 2025
“Yoksulun kemer sıkmadığı, hak temelli bir kamu bütçesi mümkün"
Zamanaşımına uğratılan “Hayata Dönüş” davası istinafa taşınıyor: Süreç nasıl ilerleyecek?
18 Kasım 2025
Zamanaşımına uğratılan “Hayata Dönüş” davası istinafa taşınıyor: Süreç nasıl ilerleyecek?
Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"
17 Kasım 2025
Kuyu tiplerine karşı açlık grevi birinci yılı aştı: "Serkan sizin için de direniyor"
Sayfa Başına Git