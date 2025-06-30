Önerge kabul edildi: AfD'nin kapatılması için çalışma grubu kurulacak

Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Berlin’de düzenlenen olağan kongresinde, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin kapatılmasına yönelik yasal sürecin başlatılmasını talep eden önergeyi oybirliği ile kabul etti.

DW Türkçenin haberine göre parti yönetiminin sunduğu önerge, AfD'nin Almanya Anayasası'na aykırılığını ortaya koyacak kanıtların toplanması amacıyla SPD'nin federal ve eyalet düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulacak.

Yeterli kanıtların bulunması halinde, SPD, Almanya Anayasa Mahkemesi’nde AfD’ye karşı kapatma davası açılması için girişimlerde bulunacak.

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"Açıkça aşırı sağcı"

"Savunan Demokrasi Harekete Geçer: AfD'yi Yasaklama Sürecine Hazırlanın- İnsanları Geri Kazanın" başlıklı önergede AfD, "açıkça aşırı sağcı" ifadesiyle tanımlandı.

Partinin anayasaya aykırı olduğuna dair kanıtlarının halihazırda "baskın" olduğu belirtilirken, AfD'ye uzun süredir "ırkçı kanadın hâkim olduğu" vurgusu da yapıldı.

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"İnsanlık onurunu ihlal ediyor"

Oylarını giderek artıran İslam ve göç karşıtı AfD, Almanya çapında ikinci, doğu eyaletlerinde birinci siyasi güç konumunda.

Önergede ayrıca AfD'nin göçmenlerin, geldikleri ülkelere geri gönderilmesi anlamına gelen "tersine göç" yönündeki taleplerinin, Anayasayı ve insanlık onurunu ihlal ettiği belirtildi.

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"Parlamenter demokrasiye güveni azaltıyor"

Partinin, "parlamenter demokrasiye güveni sistematik olarak zayıflatma" stratejisi izlediği ve "özgür ve demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmayı" amaçladığı ifade edildi.

Kabul edilen önergede, SPD'nin bu nedenle "AfD'ye karşı Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası açılması için her türlü çabayı göstereceği" vurgulandı. Ancak, bir yasak kararının söz konusu aşırı sağcı partinin ideolojisi ile siyasi mücadele etmenin yerini alamayacağı, bu ideolojiye karşı mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Sosyal Demokrat Parti içinde kurulacak çalışma grubunun, AfD'nin politikalarına hem içeriksel hem de uygulamada karşı koymak için bir konsept geliştirmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca SPD'nin hedefinin, AfD seçmenlerini kalıcı olarak geri kazanmak olacağı da ifade edildi.

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(RT)