Öner: "Şüpheli Demirbaş'ı Bahçeli'nin danışmanı, milletvekili Kılavuz'un evinde yakaladık"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti yargılamasının dördüncü oturumu görülürken tetikçi Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına alan polis müdürü Kerem Gökay Öner, dosyadaki şüphelinin "sokakta yakalandığına dair" yakalama tutanağının sahte olduğuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Dört MHP'li ve Ülkü Ocaklı'nın

adları mahkeme tutanağında

Bugünkü duruşmada Ayşe Ateş'in, öldürülen eşine atfen "İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın [Sinan Ateş'in öldürülmesi] için Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a talimat ver[diklerini]" ifade etmesinden sonra Öner'in Demirbaş'ı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı, dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldıklarını bildirmesiyle birlikte MHP ve Ülkü Ocakları'nın önde gelen dört yöneticisi İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz mahkeme önünde Sinan Ateş Cinayeti'nin failleri olmakla suçlandılar.

Değiştirilen tutanak

Tolgahan Demirbaş'ın 31 Aralık 2022 gecesi MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığına ilişkin olarak olay anında düzenlenen tutanak gündeme düşmüş, ancak soruşturma dosyasına Demirbaş'ın sokakta yakalandığına dair bir tutanak girmişti. Öner, suç duyurusunda bu tutanağın sahte olduğunu belirtti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Öner, Tolgahan Demirbaş’ın kendisinin başında bulunduğu polis ekibi tarafından dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını belirterek gözaltı işleminde bulunan dört polisin tanık olarak ifadelerinin alınmasını ve sahte tutanağı hazırlayan polislerin yargılanmasını istedi.

Öner'in suç duyurusu

Öner'in vekillerinin hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde 31 Aralık 2022 gecesi olay yerindeki gelişmeler şöyle aktarıldı: "Evin dış kapısı açılmaya başladı. Kapıdan dışarı, kimlikleri bu aşamaya kadar bilinmeyen iki erkek şahıs dışarı çıkmıştır. Dışarı çıkan şahıslardan önde duran, tüm memurları hitaben 'Ben Milletvekili Olcay Kılavuz, ne oluyor' demiştir. Müvekkil, şahsın karşısına geçerek kimliğini ibraz etmiş ve akabinde Asayiş şube Müdür Yardımcısı olduğunu beyan ederek yanında bulunan şahsın kimlik bilgilerini sormuştur. Olcay Kılavuz tarafından yanındaki şahsın Tolgahan Demirbaş olduğu beyan edilmiş, ne amaçla burada bulundukları müvekkilimize sorulmuştur. Müvekkilimiz soruşturmanın gizliliği ilkesini gözeterek taraf veya avukat olmayan kişiye bilgi ve belge veremeyeceğini beyan etmiştir. Olcay Kılavuz tarafından müvekkilimize hitaben bilgi verilmesinin zorunlu olduğu, milletvekilinin bulunduğu yerde iş ve işlem gerçekleştirmek için bu bilgilerin paylaşılması gerektiği bildirilmiştir." Kerem Öner'in bunun üzerine Asayiş Şube Müdürü Oben Özay'ı arayarak söz konusu durumu anlattığı ifade edilen dilekçede sonraki gelişmeler de şöyle aktarıldı: "Şube Müdürü tarafından milletvekilinin dokunulmazlığı olduğu, onun hakkında işlem tesis etmenin mümkün olmadığı, şahsın bulunduğu adresin bu aşamada önemli olmadığı, şahsın ifadesi alınmak üzere Emniyete getirilmesi sözlü talimatı verilmiştir. Aynı zamanda İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Cemalettin Arslan da aranarak bilgi verilmiş, cevaben anlaşıldığı iletilmiştir. Sıralı amirin sözlü emri doğrultusunda Tolgahan Demirbaş aracı ile dışarı davet edilmiş, dışarıya çıkmasına müteakip araçtan indirilmiş, aracın görevli personel tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülmesi talimatı verilmiş, Tolgahan Demirbaş ise müvekkilimizin olay yerine intikal ettiği araca bindirilmiş, Komiser İbrahim Tüzel, polis memurları Raşit Buğra Şener, İsmail Yıldırım isimli memurlar ile birlikte emniyete nakli sağlanmıştır."

Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yasağına uymadığı gerekçesiyle geçen ay MHP'nin Meclis danışmanlığı görevinden alınmıştı.

Arka plan

Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra bu işleme ilişkin tutanağın kaybolduğu bu nedenle savcılığın Kılavuz hakkında işlem yapamadığı belirtiliyordu.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI MHP'li zanlının yakalanmasına ilişkin polis tutanağı kayboldu

Üç savcının yürüttüğü soruşturmada iddianame yazımı aşamasına geçilmesi beklendiği sırada tutanağın "kaybolması" üzerine Savcılığın soruşturma dosyasında tutanak yer almadı.

Polislere kapıyı açan Kılavuz’un görevli polislere “Siz gidin, sahibiniz gelsin” diyerek gözaltı işlemine direndiği ve daha sonra ekipte yer alan bir polis memurunun da tayininin çıkarıldığı iddia edilmişti.

Sinan Ateş suikastında adı geçen Kılavuz’dan milletvekilliği açıklaması

Kılavuz 2023 Genel Seçimleri’nde yeniden Mersin’den dördüncü sıra adayı oldu ancak seçilemedi.

Kılavuz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in takdir ve tensipleriyle 28.Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde MHP Mersin Milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun. Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz.”

Yeniden vekil seçilemeyen Kılavuz, 25 Ekim’de TBMM'deki görüşmesi sonrasında 27 Ekim’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı oldu.

Kerem Gökay Öner'e gözaltı

Kerem Gökay Öner bu gelişmeler sonrasında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında iktidara karşı komplo kurmakla suçlanan bazı emniyet müdürleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Mayıs'ta aralarında Organize Suçlardan Sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin'in de bulunduğu yedi kişinin “tanığı etkilemeye teşebbüs”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “suçluyu kayırma” suçlarından tutuklandıkları duyurulurken Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı.

(AEK)