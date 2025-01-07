Önder: Yeni bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan’ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre görüşme, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında gerçekleşti.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin 50 yıllık sorununu çözmek için" Meclis odaklı bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Özel, sürecin toplumsal mutabakatla, ölen askerlerin ailelerinin de hassasiyetlerinin gözetilerek ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede öneri, katkı ve endişeleri dinlediklerini, toplumun geniş kesimlerini kapsayan bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Babacan: Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor

İmralı Heyeti’nin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ise Babacan, "Atılacak her türlü samimi adımın yanında dururuz," dedi. Görüşmeye DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakçı, Mehmet Emin Ekmen ve Sadullah Ergin katıldı.

Babacan, görüşmede Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm adresinin siyaset olduğunu vurguladı ve "Bu süreçte samimiyet ve hedef önemlidir. Sayın Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor," dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede alınan öneri ve uyarıların "altın kıymetinde" olduğunu belirtti ve şeffaf bir süreç yürütme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Önder, olası bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk’ün de yer alacağını ve Kürt partileriyle de temasların süreceğini açıkladı.

Heyet, görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmek üzere Meclis’e geçti.