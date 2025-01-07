Önder: Yeni bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan’ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre görüşme, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında gerçekleşti.
Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin 50 yıllık sorununu çözmek için" Meclis odaklı bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Özel, sürecin toplumsal mutabakatla, ölen askerlerin ailelerinin de hassasiyetlerinin gözetilerek ilerlemesi gerektiğini ifade etti.
Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede öneri, katkı ve endişeleri dinlediklerini, toplumun geniş kesimlerini kapsayan bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
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Babacan: Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor
İmralı Heyeti’nin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ise Babacan, "Atılacak her türlü samimi adımın yanında dururuz," dedi. Görüşmeye DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakçı, Mehmet Emin Ekmen ve Sadullah Ergin katıldı.
Babacan, görüşmede Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm adresinin siyaset olduğunu vurguladı ve "Bu süreçte samimiyet ve hedef önemlidir. Sayın Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor," dedi.
Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede alınan öneri ve uyarıların "altın kıymetinde" olduğunu belirtti ve şeffaf bir süreç yürütme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Önder, olası bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk’ün de yer alacağını ve Kürt partileriyle de temasların süreceğini açıkladı.
Heyet, görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmek üzere Meclis’e geçti.
Ne olmuştu?
PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.
Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.
DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.
Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.
Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.
Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı.
Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile görüştü. (TY)