ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 10:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 16:19
3 dk Okuma

Önder: Yeni bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün CHP ve DEVA Partisi ile görüştü. Heyetin bir sonraki durağı Yeniden Refah Partisi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Önder: Yeni bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan’ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre görüşme, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında gerçekleşti.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin 50 yıllık sorununu çözmek için" Meclis odaklı bir komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Özel, sürecin toplumsal mutabakatla, ölen askerlerin ailelerinin de hassasiyetlerinin gözetilerek ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede öneri, katkı ve endişeleri dinlediklerini, toplumun geniş kesimlerini kapsayan bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bahçeli’den Öcalan-DEM Parti görüşmesi yorumu: Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
Bahçeli’den Öcalan-DEM Parti görüşmesi yorumu: Hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
31 Aralık 2024

Babacan: Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor

İmralı Heyeti’nin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ise Babacan, "Atılacak her türlü samimi adımın yanında dururuz," dedi. Görüşmeye DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakçı, Mehmet Emin Ekmen ve Sadullah Ergin katıldı.

Babacan, görüşmede Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm adresinin siyaset olduğunu vurguladı ve "Bu süreçte samimiyet ve hedef önemlidir. Sayın Erdoğan’ın durduğu noktayı netleştirmesi gerekiyor," dedi.

Sırrı Süreyya Önder ise görüşmede alınan öneri ve uyarıların "altın kıymetinde" olduğunu belirtti ve şeffaf bir süreç yürütme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Önder, olası bir İmralı görüşmesinde Ahmet Türk’ün de yer alacağını ve Kürt partileriyle de temasların süreceğini açıkladı.

Heyet, görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmek üzere Meclis’e geçti.

Ne olmuştu?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.

Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP ve Saadet Partisi ile görüştü. (TY)

İmralı Heyeti Gelecek, AKP ve Saadet Partisi'yle görüştü
İmralı Heyeti Gelecek, AKP ve Saadet Partisi'yle görüştü
6 Ocak 2025
Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti Abdullah Öcalan özgür özel Kürt sorununda çözüm tartışmaları
ilgili haberler
SAYGI ÖZTÜRK'ÜN İDDİASI
Öcalan "PKK'lilere af" mı istiyor?
2 Ocak 2025
/haber/ocalan-pkk-lilere-af-mi-istiyor-303286
Öcalan’ın dediği
30 Aralık 2024
/yazi/ocalanin-dedigi-303192
Hatimoğulları ve Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yaptı
29 Aralık 2024
/haber/hatimogullari-ve-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapti-303164
Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir
29 Aralık 2024
/haber/ocalan-devir-turkiye-ve-bolge-icin-baris-demokrasi-ve-kardeslik-devridir-303159
Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Anneler ağlamayacaksa biz varız
26 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozelden-bahceliye-yanit-anneler-aglamayacaksa-biz-variz-302215
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SAYGI ÖZTÜRK'ÜN İDDİASI
Öcalan "PKK'lilere af" mı istiyor?
2 Ocak 2025
/haber/ocalan-pkk-lilere-af-mi-istiyor-303286
Öcalan’ın dediği
30 Aralık 2024
/yazi/ocalanin-dedigi-303192
Hatimoğulları ve Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yaptı
29 Aralık 2024
/haber/hatimogullari-ve-bakirhan-ocalan-tarihi-bir-cagri-yapti-303164
Öcalan: Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir
29 Aralık 2024
/haber/ocalan-devir-turkiye-ve-bolge-icin-baris-demokrasi-ve-kardeslik-devridir-303159
Özgür Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Anneler ağlamayacaksa biz varız
26 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozelden-bahceliye-yanit-anneler-aglamayacaksa-biz-variz-302215
Sayfa Başına Git