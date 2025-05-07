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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 16:03
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 16:25
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Önder Meclis’te anıldı: Barışa olan inancını miras bıraktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder’in farklı halkların, inançların ve siyasetlerin bir arada yaşayabileceğine inanan bir figür olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Önder Meclis’te anıldı: Barışa olan inancını miras bıraktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen törenle anıldı. 

Anma töreninde milletvekilleri yakalarına Sırrı Süreyya Önder’in fotoğraflarını taktı. DEM Parti Grubu’nun oturduğu sıraya ise karanfillerle süslenmiş büyük bir portresi bırakıldı. 

AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Önder’in uzlaşmacı siyaset anlayışına dikkat çekerek, onun farklı görüşlerden insanlar tarafından saygı gören nadir şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, “Hasta haliyle bile sürece omuz verdi. Şimdi bize düşen, onun eksik bıraktıklarını tamamlamaktır” diyerek Önder’in diyaloğa adanmış yaşamına vurgu yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Önder’in en gergin anlarda bile ortamı yumuşatma yeteneğine sahip olduğunu belirtti: “Onunla tartışmak bile çoğu zaman çözümün kapısını aralardı.”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akça, Önder’in barış için verdiği mücadeleyi “gelecek nesillere bırakılmış bir miras” olarak nitelendirdi ve “Silahların susması için gösterdiği adanmışlık unutulmayacak” dedi.

“Gülümseyen yüzüyle hatırlanacak”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’i “en zor koşullarda bile gülümsemesini kaybetmeyen, samimiyetini hissettiren bir dost” olarak tanımladı. Kurtulmuş, Önder’in Meclis’te sevecen tavırları ve nüktedan diliyle gerginlikleri yumuşattığını, Türkiye’nin her karış toprağına aidiyet hissiyle bağlı bir yurtsever olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “O, ‘Terörsüz Türkiye’ ideali için her zaman ön saflarda oldu. Şimdi bu ideal, bizim hepimizin sorumluluğudur” dedi. Önder’in emanetini yaşatmanın yolunun, Türkiye’yi barışa, kardeşliğe ve adalete taşımaktan geçtiğini vurguladı.

DEM Parti: Artık kalemler barışı yazacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder’in farklı halkların, inançların ve siyasetlerin bir arada yaşayabileceğine inanan bir figür olduğunu belirtti. “Sağlığını erteleyerek bu ülkenin barışı için çalıştı. Şimdi ona sözümüz: Silahlar susacak, artık barış konuşulacak, türküler barışı söyleyecek” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, Önder’in Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için verdiği emeği hatırlatarak, “Onun bıraktığı miras, ilahi barışı gerçekleştirme sorumluluğudur” diye konuştu.

Sezai Temelli ise sözlerini şöyle tamamladı: “Bu Meclis’ten bir Sırrı Süreyya Önder geçti. Ama sadece geçmedi; iz bıraktı. Ve o izler, barış isteyen herkes için bir yol haritası olacak.”

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Önder’in herkeste derin izler bıraktığını belirterek, “Güzel bir anı yumağı bıraktı hepimizin gönlünde” dedi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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