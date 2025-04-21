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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 13:56
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Önder'in doktorlarından açıklama: Şuuru kapalı, risk sürüyor

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Çavlan Çiftçi, altı gündür yoğun bakımda tutulan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Çiftçi, "Nörolojik olarak bizleri ciddi endişelendiriyor" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Önder'in doktorlarından açıklama: Şuuru kapalı, risk sürüyor

İstanbul’daki evinde 15 Nisan gecesi kalp krizi geçiren, yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorları sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Çavlan Çiftçi, basına konuştu. Çiftçi, Önder’in şuurunun hâlâ kapalı olduğunu söyledi ve ekledi:

“Sadece sternumdaki (göğüs kemiği) dikişlerin altından, alt uçtan bir miktar kanama olduğu görüldü. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla birtakım cerrahi tekniklerle kapatıldı. Şu an hastamızın hemodinamisi (kan akışı) stabildir. Tansiyonu iyi ancak ECMO desteği (kalp destek cihazı) ve inotrop desteği devam ediyor

Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince, biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı bu durum devam ediyor. Refleksleri istediğimiz seviyede değil ve hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen sürüyor. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam ediyor.

Nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı bu açıdan son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var.”

Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise "Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor" dedi.

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Florence Nightingale Hastanesi de yazılı açıklama yaptı.  

Açıklamada şöyle denildi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı.

İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı.

"Bir miktar kanaması oldu"

Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO  desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

"Refleksler istenen seviyede değil"

Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.

Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder
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