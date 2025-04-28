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HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 10:29
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 15:28
3 dk Okuma

Önder'in doktorlarından açıklama: Nörolojik bulgular kötüleşiyor

13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in doktoru nörolog Prof. Dr. Yasef Özsarfati, "İlk zamanlarda kalp sistemiyle ile ilgili problemler ön plandayken şu an nörolojik sorunlar ön plana çıkmış durumda. İlk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edebiliriz" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Önder'in doktorlarından açıklama: Nörolojik bulgular kötüleşiyor
*Fotoğraf: MA

İstanbul’daki evinde 15 Nisan gecesi kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan TBMM Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorları durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Saat 13.00'te ise Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Çavlan Çiftçi,  Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ve nörolog Prof. Dr. Yasef Özsarfati, hastane önünde son durumunu değerlendirdi. 

Çiftçi, Önder’in reflekslerinin azaldığını ve beyin ödeminin devam ettiğini belirtti. Ardından gazecilerin sorularına yanıt verildi. 

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"Refleksler giderek azalıyor"

Nörolog Özsarfati, gazetecilerin beyin fonksiyonlarının durumuna ilişkin sorusuna, "İlk zamanlarda kalp sistemiyle ile ilgili problemler ön plandayken şu an nörolojik sorunlar ön plana çıkmış durumda. Nörolojik durumun giderek kötüleşmesi bir kırılma noktası oluşturuyor. Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor, hem de elektrofizyolojik olarak EEG kayıtlarında bir cevapsızlık hali var. Yani ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz edebiliriz. Hastanın beyin ödemi var, beyin şişmiş durumda" yanıtını verdi. Sarfati, son olarak şu an için bir beyin ölümü durumu söz konusu olmadığını söyledi.

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"Sekiz gündür uyutucu vermiyoruz"

Önder'in ameliyatını gerçekleştiren ekibin başında yer alan Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sağbaş ise şunları söyledi:

"Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Akciğer ödemi gibi bir hadise oluştu. Geçen hafta yine entübasyon tüpünden kanamamız vardı, iki üç gün içinde o durdu. Akciğer etkilendi ama ECMO akciğerin, kalbin yerini tutuyor zaten. O nedenle şu an vücudun oksijenlenmesinde, dolaşımın sağlanmasında bir problem yok. Fakat ne nörolojik ne kardiyak ne akciğeriyle ilgili net bir şey söyleyebiliriz. Biz anlık verilere bakıyor tedaviyi düzenliyoruz. En çok korktuklarımızdan biri de enfeksiyon, şu ana kadar öyle iyi koruduk ki, şu an herhangi bir enfeksiyon yok. Antibiyotikleri değiştiriyoruz duruma göre, hemen pozisyon alıyoruz. İlerisi ile ilgili bir şey söyleyemeyiz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Ama  uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden sekiz gün geçti. Uyanma yok reflekslerde bir ilerleme yok, bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Hastaneden de sabah saatlerinde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “ECMO (kalp destek cihazı) ve inotprotik destek tedavisi altında hemodinamik stabiletesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz" denildi. 

Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz
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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder
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