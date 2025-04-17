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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 15:57
4 dk Okuma

Önder'in doktorları: Uzun bir zamana ihtiyacımız var ama iyi olacağını düşünüyoruz

Florence Nightingale Hastanesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı: "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Önder'in doktorları: Uzun bir zamana ihtiyacımız var ama iyi olacağını düşünüyoruz
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Florence Nightingale Hastanesi, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili bugün saat 11.00 sularında yeni bir açıklama yayımlayarak, Önder'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve sistemik ve metabolik parametrelerinin düzeldiğini duyurdu.

Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 

Hastanenin, Önder'in sağlık durumuna dair açıklaması şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/mmHg (milimetre civa). Sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ ventrikül kasılması hala iyi değil, çok az kasılmakta. EEG (Elektroensefalogram) takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç çok uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

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Prof. Dr. Çiftçi: Uzun bir zamana ihtiyacımız olacak

Öte yandan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de saat 13.00 civarı Önder'in sağlık durumuna ilişkin, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu, ağrılı uyarana çok iyi yanıt verdiğini bildiren Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre şöyle dedi:

"Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı PH'si 7,4. Bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi, şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Nörolojik açıdan bugün kendisinin EEG'si takıldı. 24 saat süreyle EEG'si üzerinde takılı kalacak. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz.

"Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyografiler bize bunu göstermekte. Sol ventrikülün özellikle anterior ve septal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu ECMO altında verilen noradrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında. Büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Fakat bunun uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin, özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından destekleyeceği için umut vermekte.

"İyileşme süresi uzayabilir"

"Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin evvelce var olan aortitine yönelik immünsüpresif ajanlar vermekteyiz. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz. Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı oldukça iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ECMO desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamayız. O yüzden bunu ileriki günlerde ortaya koyacağız. EEG de bize oldukça iyi fikir verecek. Ama bunu ancak önümüzdeki günlerde sizlere söyleyebiliriz." 

Tedaviyle ilgili beş günlük bir süreçten bahsedildiğinin hatırlatılması üzerine Çiftçi, normalde sağ ventrikülün toparlanmasının bazı durumlarda beş gün olduğunu ancak bu sürenin hastaya göre uzayabildiğini belirtti:

"Örneğin, miyokardın stunning dediğimiz bir durum vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bu hasta için benim öngörüm 10 gün ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi hâlâ devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder ve bizim riskimiz bu hastada da oldukça yüksek." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Sırrı Süreyya Önder
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