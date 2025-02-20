Önder, IKBY ziyaretini değerlendirdi: Yapılacak çağrıya kıymet biçiyorlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 16 Şubat’tan bu yana sürdürdüğü temaslar dün itibarıyla sona erdi.

Heyette, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatları İbrahim Bilmez ve Özgür Erol yer aldı.

Heyet, sırasıyla KDP Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani, YNK Lideri Bafıl Talabani, Başbakan yardımcısı Kubat Talabani, YNK Başkanlık Divanı Üyesi Şehnaz Îbrahîm Ahmed ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder, görüşmelere dair Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

"Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini" söyleyen Önder, “Ağırlıklı olarak Sayın Öcalan’ın yaptığı değerlendirmeleri aktardık. Sorduğu soruları ilettik. Onlara cevap oluşturmaya çalıştık. Bununla beraber ulusal birlik meselesi de konuşulan konular arasındaydı. Barışa dönük olabilecek en geniş toplumsal zemini oluşturmaya çalıştık” dedi.

Önder, "sürecin büyük destek gördüğünü" söyledi ve ekledi: "Görüştüğümüz tüm muhataplar, mesajlara ve yapılacak olan çağrıya büyük bir kıymet biçtiler. Bu da açıkçası bizi hem onurlandırdı hem de umutlandırdı."

Görüştükleri parti liderlerinin de Abdullah Öcalan’a mesajlarının olduğunu aktaran Önder, “Elbette desteklerini ilettiler. Başka detaylar da var. Bunu Sayın Öcalan’a ziyaretimizde ileteceğiz” diye konuştu.

(RT)