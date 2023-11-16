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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 17:55
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 01:23
2 dk Okuma

TBMM’DE “SİYASETEN DOĞRULUK” DERSLERİ

Önder, Genel Kurul'da “eşcinsellik”in küçültücü bir sıfat olarak kullanılmasına izin vermedi

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, İsrailli yöneticileri "eşcinsel", Erdoğan'ı "yaltak" sıfatıyla eleştiren vekili uyardı: "Bunlar nefret cinayetlerini parça parça bir araya getiren motivasyonlar oluşturuyor."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/sirri-sureyya-onder-escinsellikin-kucultucu-bir-sifat-olarak-kullanmasina-izin-vermedi-1.jpg
Sırrı Süreyya Önder TBMM'ye girdiği ilk yıl "İstanbul 19. Onur Yürüyüşü"nde/bianet.org

TBMM tarihinde ilk kez bir hatibin sözleri “eşcinsel” ve “yaltak” sıfatlarını küçültücü anlamda kullanması dolayısıyla kesildi. 

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dünkü TBMM oturumunda Erdoğan hükümetinin İsrail’e yönelik dış siyasetini değerlendiren Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in konuşması sırasında İsrail yöneticilerine yönelik suçlamalarını kuvvetlendirmek maksadıyla sıkça “eşcinsel” sıfatına başvurması, Erdoğan’ın dış politikadaki tutumuna yönelik olarak da Mehmet Akif’in bir şiirine göndermeyle “yaltak” sıfatını kullanması üzerine hatibi, aynı şekilde konuşmaya devamda ısrar ettiği takdirde İç Tüzük’ün 67. Maddesi’ni uygulamak zorunda kalacağını söyleyerek uyardı.

Önder: “Bunlar günlük hayatta nefret
cinayetlerinin motivasyonlarını oluşturuyor"

Önder, Bitmez’in konuşmasına İsrail Meclis Başkanı için “eşcinsel” sıfatını kullanarak başlayıp sonuna gelirken Erdoğan için yakıştırma yoluyla “yaltak” sıfatını kullanarak devam etmesi üzerine, milletvekilinin sözünü “İç tüzük 67’ye göre kesmek zorunda” olduğunu söyleyerek müdahale etti.

 

TBMM Başkan Vekili tutumunu şöyle açıkladı: "Öncelikle 'eşcinsel meclis başkanı' diyorsunuz. Kimse size 'erkek Hasan' diyor mu? Kimse 'kadın Fatma, Ayşe' diyor mu? Bu söz o kadar kötü bir yere gidiyor ki, nefret cinayetleri burada cinsel yöneliminin bir suçmuş gibi, esas suçları yetmiyor mu onun ne kadar vahim olduğunu anlatmaya?


Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in "eşcinsel" ifadesi

"Bir de 'eşcinsel deyince daha mı 'bir şey' oluyor? Bunlar toplumda günlük hayatta nefret cinayetlerini parça parça parça bir araya getiren motivasyonlar oluşturuyor. Bu bir. Ikincisi 'yaltak' diyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Cinsiyetçi ve ayrımcı bir şeydir. Sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Buyurun devam edin."


Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in "yaltak" ifadesi

Bitmez sözlerini tevil etti

Önder’in müdahalesi üzerine konuşmasına açıklık getirmeye çalışan Bitmez bu sıfatları kullanmakta ısrar etmedi, kullanılmalarını savunmadığını, ancak alıntıladığını söyleyerek tevil yoluna gitti: “Sayın Başkanım benim cümlelerimi toptan bağlamında değerlendirdiğinizde eşcinselliğin kullanıldığını ifade bu dilin kullanılmasını eleştirdiğimi anlayacaksınız. Yaltak kelimesini de ben kullanmıyorum. Bugün Cumhurbaşkanımızın meclis grubunda Akif'ten alıntı yaparak kullandığı cümlelerin aynısıdır.” dedi.  

TBMM İç Tüzüğünün 67. Maddesi ne diyor?

Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkartabilir.

(AEK)

Sırrı Süreyya Önder LGBTIQ+ TBMM toplumsal cinsiyet algısı 19. İstanbul Onur Yürüyüşü
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