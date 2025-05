Önder'e suikast girişiminin detayları: Düzenek lastiği yırtıp patlatacak keskinlikte

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan açıklamasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anarak başladı, hakkında gündem olan suikast iddialarına açıklık getirdi.

"Düzenek lastiği yırtıp patlatacak keskinlikte"

Sırrı Süreyya Önder’in Ankara’daki makam aracına metal düzenek yerleştirildiğini doğrulayan Doğan, yaşanılanları şöyle anlattı:

“Ankara’da oturduğu sitenin güvenlik görevlisi kullandığı araç park edilirken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiştir. Lastikler kontrol edilince keskin bir düzeneğin yerleşiğin görülmüş. Bir metal çubuktan bahsediyoruz. Aracının lastiğine yerleştirilen bir düzenekten bahsediyoruz. Bu düzenek bu lastiğini yırtıp patlayacak keskinlikte. Akabinde Sırrı Süreyya Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Konunun hassasiyeti malumunuz. O nedenle daha kapsamlı ve geniş bir araştırma inceleme yürütme kapasitesine sahip güvenlik yetkililerine durum hemen intikal ettirildi. Ayrıca söz konusu düzenek de kendilerine teslim edildi. Ve tabii ki gerekli tüm tedbirler alındı."

Sırrı Süreyya Önder’e suikast iddiasına DEM Parti’den doğrulama

"İhmalkârlık ya da tedbirsizlik değil"

Kamuoyuna duyurulmamasını Önder'in kendisinin istediğini belirten Doğan, 'şeffaflık' eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

"Yalnız bunun bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmamış olması dünden bu yana tartışılan bir konu. Neden kamuoyu ile paylaşılmadı? Ya da niye kamuoyuna açık bir biçimde inceleme ve araştırma süreci şeffaf bir biçimde yürütülmedi diye soran arkadaşlara da buradan bir daha yanıt vermiş olalım. Bir kere sevgili arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmesini istemedi. Burada gizlenecek saklanacak hiçbir şey yok. Ciddiye almamak, gerekli tedbirleri almamak, bu ihmalkarlık olarak değerlendirilmemeli. Aksine bu olay çok büyük bir ciddiyetle, titizlikle takip edildi ve bu konuya ilişkin verdiğimiz kamuoyu ile paylaşılmaması kararı da kendisinin ve partimizin ortak bir şekilde aldığı bir karar oldu. Kamuoyunu paniğe sürüklemek istemedi, istemedik ve toplumsal kaygıları artırmak istemedik. Dolayısıyla karşılıklı alınmış bir karar gereği bu süreci açıklama yapmadan takip ettik. Tekrar ediyorum, bu bir ihmalkârlık ya da tedbirsizlik değil.”

"Buldan kaza geçirdi"

Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddialarını ise yalanladı:

"Pervin Buldan ile ilgili suikast iddialarına da işaret eden Ayşegül Doğan, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile ilgili Roma’da bir kaza geçirdiğine yönelik haberler var. Dünden beri bu konuya ilişkin de çokça soru aldık. Hemen onu da yanıtlamak isterim. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru. Bu kaza, herhangi bir suikast girişim olarak değerlendirilmemeli. Bu kaza Pervin Buldan ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın olduğu aracı kullanan arkadaşın yanlışlıkla ters yöne girmesiyle gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın dahi olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı bir trafik kazası. Buradan başka bir şey çıkarmaya çalışmak doğru olmaz. Olay bu şekilde gerçekleşti. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programlarına katıldılar."

"PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir"

PKK’nin kongreyi toplama konusuna dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşegül Doğan, “PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Silahların değil sözün konuşması gerekiyor dedik. Silahların tümden devre dışı bırakılması için sözün konuşulması siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor dedik. Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı. Sahip çıkmaya çalıştığı şey Türkiye'nin geleceği dedik. Bugün yine bunu söylüyoruz. PKK’nin kongresini topladığını duyurması an melesi. Bu önemli bir adım ancak bu adımın sonrası da önemli olacak" dedi.

(AB)