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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2024 11:20
2 dk Okuma

“Önder Babat için adalet sesini büyütelim”

“Önder için Adalet” platformu, Önder Babat cinayetinin aydınlatılması ve dosyanın zamanaşımına uğratılmaması için açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Önder Babat için adalet sesini büyütelim”
Fotoğraf: Gündem Gazetesi

Önder Babat, 3 Mart 2004’te Taksim, İmam Adnan Sokak'ta, Devrimci Hareket Dergi Bürosu'ndan henüz çıkmışken kimliği belirsiz şahıslarca ateşli silahla vuruldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Babat’ın dava dosyası, önümüzdeki mart ayında 20’nci yılını dolduracak. 

Önder Babat dosyasının faili meçhule bırakılıp kapatılmaması için kurulan “Önder İçin Adalet” platformu, davanın zamanaşımına uğramasından endişeli.

“Dosya kapatılmak isteniyor”

Platformun konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Önder Babat’ın öldürülmesinin ardından olay yerine gelen polisler kafasına taş düştüğünü iddia etti. Adli Tıp’ın önüne yüzlerce çevik kuvvet getirilerek otopsi yapılması engellenmeye çalışıldı. Ancak otopsi raporunda Babat’ın kafatasında mermi çekirdeği tespit edildi.

“Polis, cinayetle ilgili ipucu bulmak mümkün olmasına ve Babat'ın yukarıdan ateşle vurulduğu belli olmasına rağmen civardaki işyerlerini araştırmadı. Mermi çekirdeğinin eşleşebileceği olaylar ve Babat'ın otopsi yapılmadan defnedilmesi ile alakalı sorumluluğu bulunan kişiler sorgulanmadı. Sürecin başından beri bu cinayet, bilinçli şekilde kapatılmak istendi. 

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“Bu sesi hep birlikte büyütelim”

“Önder Babat’ın avukatları etkin soruşturma yürütülmemesi üzerine dosyadaki yetkilileri AİHM’e şikayet etmiş ve süreç sonucunda dosyaya bakan devlet yetkilileri AİHM tarafından cezalandırılmaları talep edilmiştir. Önümüzdeki Mart ayında ise 20’nci yılını dolduracak olan dava dosyası, zamanaşımına uğratılarak kapatılmak isteniyor. Cinayetin aydınlatılması ve dosyanın zamanaşımına uğratılmaması için Önder’in arkadaşları olarak mücadele ediyoruz!

“Bugün hâlâ dosyada yapılabilecekler bulunmaktadır. Dosya bilinçli şekilde faili meçhule bırakılmayacaksa soruşturmada eksik bırakılan hususlar derhal giderilmelidir. Bunun için imkân da zaman da hala bulunmaktadır. Derhal ihmal görüntüsü altında soruşturmayı engelleyenler hakkında işlem yapılmalı, basına ve diğer soruşturmalara konu olan şüpheliler sorgulanmalıdır. Bu dosyayı kapattırmamak için Önder Babat için adalet sesini büyütmemiz gerekmektedir. Bu sesi hep birlikte büyütelim.” (TY)

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12 Ocak 2010
/haber/turkiye-onder-babat-cinayetinde-aihm-de-mahkum-119414
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4 Mart 2009
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4 Mart 2008
/haber/faili-mechul-babat-in-olumunun-uzerinden-dort-yil-gecti-105320
Önderi Kim Öldürdü?
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