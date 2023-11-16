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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 12:41
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 12:49
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Bakan Koca’ya “HPV aşısı” çağrısı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği x hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, "Aşıyı artık ulusal aşı takvimine alın" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/once-cocuklar-ve-kadinlar-derneginden-bakan-kocaya-hpv-asisi-cagrisi.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın özellikle rahim ağzı kanserini önlemeye yardımcı olarak bilinen HPV aşısının “ücretsiz olacağı” yönündeki planlama içinde olduklarına ilişkin açıklamasının üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçti.

Ancak, henüz HPV aşısı ücretsiz hale getirilmedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği x hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, şu paylaşımı yaptı:

"#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz için aşı bedelinin iadesi talepli çok sayıda dava kazandık. Daha çok dava kazanırız ama ne adliyeleri meşgul edelim ne zaman kaybedelim! Söz vermiştiniz, aşıyı artık ulusal aşı takvimine alın. @drfahrettinkoca."

HPV hakkında detaylı bilgi

HPV Nedir?

HPV, benzer tipteki bir grup virüse verilen isimdir. Virüsün adı Human Papillomavirus olarak literatüre geçmiştir. HPV, en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan virüsler arasındadır. Bu virüsün 100’den fazla türü bulunur.

Bazı türleri siğil yaparken, bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabilir. Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99’unda HPV bulunmuştur. Ayrıca virüsün başka bazı kanserlere yol açtığı da bilinmektedir.

HPV Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konur?

HPV enfeksiyonları genellikle belirti vermez ve bu sebeple yakalanması güçtür. Düzenli muayene ve kontroller, erken tanı ve tedavi için aşıdan sonra en etkili yoldur. HPV tanısı, standart genital muayene ve pap smear testleri yoluyla konur.

Pap smear testleri, özellikle rahim ağzı kanserlerinin erken tanısında kullanılan bir yöntemdir. Pap smear testinde, bölgeden alınan örnek analize gönderilir ve sonuçlar değerlendirilir. Olağan dışı bir sonuç halinde doktor gerekirse virüsün türünü belirlemek adına farklı testler isteyebilir.

Bu sebeple, en sık karşılaşılan HPV türlerine karşı aşılama, bu virüslerin toplumda bulaşma oranını ve buna bağlı olarak rahim ağzı ve diğer bazı kanserlerin görülme sıklığını azaltmada önemli bir rol oynar.

HPV Nasıl Bulaşır?

HPV türleri cinsel yolla bulaşabildiği gibi tensel temas yoluyla da bulaşır. Parmaklar, eller, ağız ve genital bölgede bulunan virüsler herhangi bir temas durumunda kişiden kişiye bulaşabilirler. Bu yüzden çocuklara erken yaşta HPV aşısı yapılması önemlidir. Ayrıca, aşının kişilerin virüs ile enfekte olmadan yapılması da büyük önem taşımaktadır.

HPV Aşısı Nedir?

HPV aşısı, kişileri HPV’nin bazı türlerine ve bunların hastalık yapıcı etkilerine karşı koruyan bir aşıdır. Genellikle, virüsün genital bölgede siğillere ve kansere yol açan tiplerine karşı koruma sağlar. HPV aşısı;

•Rahim ağzı kanserlerinin %80’ine yol açan 16 ve 18 tipindeki virüslere,

•Genital siğillerin %90’ına yol açan 6 ve 11 tipindeki virüslere,

•31, 22, 45, 52 ve 58 tipi, çeşitli (rahim, anüs, vulva, vajina, penis ve gırtlak) kanserlere yol açan HPV türlerine karşı koruma sağlar.

HPV aşısı, virüsün vücuda tanıtılması sonucu vücutta bağışıklık cevabı oluşmasını tetikler. Bu sayede, gelecek muhtemel enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini uyarılır. Özellikle 15-45 yaş arası kadın ve erkeklerin aşılanması, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi için toplum sağlığı açısından önem taşır.

HPV aşısı genellikle 3 doz olarak yapılır. 15 yaşından büyük bireylerde, ikinci doz ilk dozun iki ay sonrasında, üçüncü doz ise ikinci dozdan altı ay sonra yapılır. 15 yaşından küçük çocuklarda ise aşı, 6 ay arayla 2 doz olarak uygulanır. Aşının tüm dozlarının tamamlanması tam koruma sağlanması için gereklidir.

HPV aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

HPV aşısı, çalışmaları 10 yıldan fazla sürmüş olan güvenli bir aşıdır. Diğer pek çok aşıda olduğu gibi yan etkileri kızarıklık ve aşının vurulduğu yerde hafif ağrı olarak kendini gösterir. Ek olarak nadiren bulantı ve baş ağrısı görülebilir.

HPV Aşısı Kimlere Yapılmaz?

Aşının herhangi bir bileşenine karşı alerjisi olan kişiler ve maya alerjisi olan kişilere uygulanması ciddi riskler taşır. Bu sebeple, aşı öncesi kişinin hastalık ve alerji hikayesinin bilinmesi gerekir. Hamileler, aşı olmak için gebelik döneminin bitmesini beklemelidir. Halihazırda yoğun bir hastalık geçiren kişiler için de aşılama için hastalığı geçirmesi beklenmelidir.

*Bu bölümü,medicana.com.tr'den derledik. 

(EMK)

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KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
HPV aşısı olanlar aşı ücretini geri alabilirsiniz!
4 Eylül 2022
/yazi/hpv-asisi-olanlar-asi-ucretini-geri-alabilirsiniz-266684
SGK, HPV aşısını kendi imkanlarıyla olan bir kadına bedeli geri ödeyecek
13 Ekim 2022
/haber/sgk-hpv-asisini-kendi-imkanlariyla-olan-bir-kadina-bedeli-geri-odeyecek-268470
HPV aşısının ücretsiz olması için AYM’ye başvuru
7 Eylül 2022
/haber/hpv-asisinin-ucretsiz-olmasi-icin-aym-ye-basvuru-266825
HDP’den HPV aşısının ücretsiz olması için kanun teklifi
7 Mart 2022
/haber/hdp-den-hpv-asisinin-ucretsiz-olmasi-icin-kanun-teklifi-258710
ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ
"Medeni hal ayrımı yapılmaksızın herkes HPV aşısı olmalı"
25 Kasım 2022
/haber/medeni-hal-ayrimi-yapilmaksizin-herkes-hpv-asisi-olmali-270511
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI
İstanbul Eczacı Odası: HPV aşısı, rutin aşı takvimine alınsın
3 Mart 2022
/haber/istanbul-eczaci-odasi-hpv-asisi-rutin-asi-takvimine-alinsin-258526
"HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLSUN" DAVASINDA KARAR
HPV aşısında emsal karar: Bedeli SGK geri ödesin
10 Mart 2022
/haber/hpv-asisinda-emsal-karar-bedeli-sgk-geri-odesin-258888
Oya Ersoy'dan önerge: “HPV aşısı ücretsiz olarak yapılsın!”
7 Ocak 2022
/haber/oya-ersoy-dan-onerge-hpv-asisi-ucretsiz-olarak-yapilsin-255884
TTB'den Bakanlığa çağrı: HPV aşısını aşı takvimine ekleyin
19 Ekim 2021
/haber/ttb-den-bakanliga-cagri-hpv-asisini-asi-takvimine-ekleyin-252039
HPV AŞISI ÜCRETLERİNİN İADESİ DAVASI
Kadınlardan HPV aşısı için hukuk mücadelesi
23 Kasım 2021
/haber/kadinlardan-hpv-asisi-icin-hukuk-mucadelesi-253788
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