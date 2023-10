Lund Üniversitesi bünyesinde 2020 yılının Mart ayından beri yürütülmekte olan Turkey Beyond Borders 2.0 projesi, 2023 yılında da devam ediyor.



Projenin yürütücülüğünü Lund Üniversitesi ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Pınar Dinç üstleniyor. İsveç Enstitüsü Creative Force fonu ve IPS İletişim Vakfı/bianet işbirliği ile sürdürülen projede aynı zamanda Türkiye, İsveç ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta olan akademisyenlerden oluşan yeni bir danışma kurulu var.

Turkey Beyond Borders: Critical Voices, New Perspectives (Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler) 2.0 projesi, akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.



Turkey Beyond Borders 2.0'ın 30 Eylül’de yayınlanan son vodcastinde konuşmacı Dr. Çiğdem Çıdam’dı.



Çıdam, “On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı” başlıklı seminerde Gezi Parkı Direnişini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri, Gezi Davası tutuklularını anlattı.







Projenin internet sitesinden ve YouTube kanalından İngilizce altyazılı olarak erişilebilen bu seminerleri, Spotify'dan podcast olarak dinlemek de mümkün.







Turkey Beyond Borders Twitter adresine ise buradan ulaşabilirsiniz.