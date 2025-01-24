Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu

Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu çıktı.

Raporun sonuç kısmını CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaştı. Özel ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yedi kişiden oluşan bilirkişi heyetine dosyadan el çektirilmek istendiğini açıklamıştı.

Rapora göre Bolu Belediyesi’nin olayda bir sorumluluğu yok. Sorumlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri gösteriliyor.

Yine rapora göre yangın otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başladı. Mutfak kısmındaki endüstriyel tip ızgaradan çıktı. Restoran içerisindeki ahşap iç kaplamalar, mobilyalar, dekoratif amaçlı kullanılan ahşap malzemeler nedeniyle yangın hızla büyüdü. Yapıda yer alan merdivenler baca vazifesi görerek alev ve dumanı hızla üst katlara yaydı.

Rapor ayrıca yangın merdiveni tartışmalarına da açıklık getiriyor. Buna göre sadece bir adet kaçış merdiveni vardı. O da yasa ve yönetmeliklere uygun değildi.

Grand Kartal Otel yangını

Bilirkişi heyetinin bulguları şöyle:

"Rushat vermeye yetkili kurum Bolu İl Özel İdaresi"

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik madde 6'ya göre bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşların sorumlu olduğu komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

İlgili otele 1997 ve 1999 tarihlerinde inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi veren kurumun mülga Bolu Bayındırlık ve iskan Müdürlüğü (yeni Bolu Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü), 2009 tarihinden sonra ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi vermeye yetkili kurum olarak Bolu İl Özel İdaresi, söz konusu otel işletmesine Turizm işletmesi Belgesi düzenleyen kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğu,

Yatırımcı kuruluş ve yapı sahibi olarak Grand Kartal Otel isimli işletmenin sorumlu olduğu;

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26.07.2002 tarihinden itibaren oteldeki yangın sistemleri ile varsa tadilat projelerinin tasarım ve uygulanmasında sorumluluğu olan mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçıların sorumlu olduğu,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26.07.2002 tarihinden itibaren yapının yapılması, kullanılması, bakım, onarım ve denetiminde görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumludur.

Komisyonumuzca yapılan ön inceleme neticesinde soruşturmaya konu yangın olayında aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşların kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varıldı.

Yatırımcı kuruluş ve yapı sahibi olarak Grand Kartal Otel'in sahibinin ve yöneticilerinin; mevcut binada, yangına karşı alınması gereken tedbirleri süresi içerisinde almadığından, binanın kuvvetli ve zayıf akım tesisatının tesisini mevzuata ve bilim fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yaptırmadığından, ayrıca binadaki asansör, yangın algılama, acil durum alarmı, acil durum aydınlatma, yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrol test ve bakımı vb. iş ve işlemlerini mevzuat ve bilime uygun şekilde ve zamanında yaptırılmadığından kusurlu olduğu,

Binanın yangın algılama, uyarı, yönlendirme ve acil durum aydınlatma sistemlerinin mevzuata ve bilime uygun şekilde tesis edilmemesinden ve ilgili sistemlerin eksikliklerinin giderilmemesinden, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bakım, onarım çalışmalarını zamanında yaptırmamaktan dolayı (varsa) proje müellifi, ilgili sistemin eksik ve standartlara uygun olmaması nedeniyle yapı sahipleri ile birlikte yapı müteahhit firmaların kusurlu olduğu,

Yapıya ait imalatların (örneğin yapının dış cephe, çatı, iç mekan tadilatları ile tesisat ve benzeri sistemlerin) projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, varsa danışmanlar ile ilgili yapıdaki elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesi ile tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu olan kişi ve firmaların yönetmelik hükümlerine ve bilim kurallarına uymadığı için yapı sahipleri ile birlikte kusurlu olduğu;

Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının yangın yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu denetlemedikleri gerekçesiyle kusurlu olduğu;

(Varsa) Yapıyı sigorta eden şirket yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemediği için kusurlu olduğu;

(Varsa) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı mevcut binada, yangına karşı alınması gereken tedbirleri süresi içerisinde tespit edip işverene öneri yapmadığından kusurludur. Ancak iş güvenliği uzmanı ile işveren arasında karşılıklı sözleşme imzalanmadıysa yangın güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmamasından işveren veya vekilinin kusurlu olduğu;

Soruşturmaya konu yangın olayına dair soruşturmayı aydınlatacak bilgi, belge, evrak ve dijital delillerin tamamının henüz soruşturma dosyasına eklenmediği, soruşturma dosyasında eksikliklerin bulunduğu, konuyla ilgili kesin bir görüş ve kanaate ulaşabilmek için soruşturma dosyasına yeni deliller kazandırıldığında dosyanın detaylı olarak yeniden analiz edilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

(HA)