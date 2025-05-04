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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2025 14:40
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2025 20:28
3 dk Okuma

On binler Sırrı Süreyya Önder'i uğurladı

Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenin ardından, on binlerce kişi “Önder’e sözümüz barış olacak” sloganlarıyla Levent’teki Barbaros Camii’ne yürüdü. Cenaze töreninin ardından, Önder’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
On binler Sırrı Süreyya Önder'i uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlandı.

Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti. Burada, Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dua edilip helallik alınmasının ardından, Önder için kılınan cenaze namazını, vasiyeti üzerine ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet
Cenaze törenine, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri, Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüleri Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, siyasetçiler Ahmet Türk ve Leyla Zana, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birçok siyasi parti, emek ve meslek örgütü ile demokratik kitle örgütü temsilcileri, çok sayıda sanatçı ve yurttaş katıldı.

On binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından, Önder’in naaşı cenaze aracına konularak, kitlesel bir yürüyüş eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

Yürüyüş boyunca “Sırrı’ya barış sözümüz olsun” ve “Barışın elçisi ölümsüzdür” sloganları atıldı.

Önder’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yürüyüş ve camide cenaze töreni

Önder için Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından, on binlerce kişi Levent’teki Barbaros Camii’ne doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşün ön sıralarında Barış Anneleri yer alırken, kitle sık sık “Önder’e sözümüz barış olacak”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Sırrı Süreyya onurumuzdur” ve “Şehîd namirin” sloganları attı.

Taksim Meydanı’nda başlayan yürüyüşü, polis Gezi Parkı’nda engellemek istedi. Kitle, Gezi Parkı’nın aşağısına kurulan barikatı aşarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürümeye başladı.

On binlerce kişi, Sırrı Süreyya Önder için önce Osmanbey, ardından Şişli, Mecidiyeköy ve son olarak Levent sokaklarında yürüyüşlerini sürdürdü.

Yürüyüşün ardından, Önder’in naaşı cenaze namazı için Levent’te bulunan Barbaros Camii’ne getirildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder
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