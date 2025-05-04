On binler Sırrı Süreyya Önder'i uğurladı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlandı.
Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti. Burada, Önder için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Dua edilip helallik alınmasının ardından, Önder için kılınan cenaze namazını, vasiyeti üzerine ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık kıldırdı.
On binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından, Önder’in naaşı cenaze aracına konularak, kitlesel bir yürüyüş eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.
🔴 Sırrı Süreyya Önder’in yol arkadaşları, Barbaros Camii’nden Zincirlikuyu Mezarlığı’na yürüyor— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
🗣️ “Sırrı’ya barış sözümüz olsun”
📹 Video: @kepenekevrimm pic.twitter.com/yLsYheeHsL
Yürüyüş boyunca “Sırrı’ya barış sözümüz olsun” ve “Barışın elçisi ölümsüzdür” sloganları atıldı.
Önder’in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yürüyüş ve camide cenaze töreni
Önder için Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından, on binlerce kişi Levent’teki Barbaros Camii’ne doğru yürüyüşe geçti.
🔴 Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
Önder'in cenazesi, Taksim AKM'deki törenin ardından cenaze namazı için Levent Barbaros Camii’ne götürülüyor. pic.twitter.com/seBTwomgit
Yürüyüşün ön sıralarında Barış Anneleri yer alırken, kitle sık sık “Önder’e sözümüz barış olacak”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Sırrı Süreyya onurumuzdur” ve “Şehîd namirin” sloganları attı.
🔴 Sırrı Süreyya Önder'i anma törenine katılan kitlenin Levent'teki Barbaros Camii'ne yürüyüşü devam ediyor.— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
Kitle yürüyüş esnasında "Önder'e sözümüz barış olacak", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Sırrı Süreyya onurumuzdur" ve “Şehîd namirin" sloganları atıyor. pic.twitter.com/1N2BCSxyrQ
Taksim Meydanı’nda başlayan yürüyüşü, polis Gezi Parkı’nda engellemek istedi. Kitle, Gezi Parkı’nın aşağısına kurulan barikatı aşarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürümeye başladı.
🔴 Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programı sonrası Levent Barbaros Camii’ne yürümek isteyen kitlenin önünü polis kesti. Polis barikatını aşan kitle Taksim AKM önünden camiye yürüyor.— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
📹: @aysegulbasar_ pic.twitter.com/vHfyHLPRfj
On binlerce kişi, Sırrı Süreyya Önder için önce Osmanbey, ardından Şişli, Mecidiyeköy ve son olarak Levent sokaklarında yürüyüşlerini sürdürdü.
Sırrı Süreyya Önder giderayak bütün yasakları yıktı.— Umut Taştan (Yeni Hesap) (@umuttastangzt) May 4, 2025
Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Osmanbey, Şişli ve şimdi Mecidiyeköy...
Binlerin Levent'e yürüyüşü sürüyor. pic.twitter.com/KS4EX8Dyo5
Yürüyüşün ardından, Önder’in naaşı cenaze namazı için Levent’te bulunan Barbaros Camii’ne getirildi.
🔴 Sırrı Süreyya Önder'in naaşı, Levent'teki Barbaros Camii'ne getirildi.— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
👉 Fotoğraf-video: @aysegulbasar_ & @kepenekevrimm pic.twitter.com/HIRQopxCJl
(AD)