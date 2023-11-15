Ömürlük bir tutkunun sergisi: Eşsiz Kardeşler
Yaşamlarını Çerkes işleme sanatını öğrenmeye, geliştirmeye ve öğretmeye adayan iki kardeş, Elmas Eşsiz ve Ayşe Eşsiz'in eserleri 16-18 Kasım'da Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde görülebilir.
Çerkes el sanatları ustası Elmas Eşsiz ve Ayşe Eşsiz eserleri ve kendi yaşamlarından kesitlerle sanatseverlerle buluşuyor.
Yaşamlarını Çerkes işleme sanatını öğrenmeye, geliştirmeye ve öğretmeye adayan iki kardeşin çalışmaları Ortaköy’deki Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sergiye çıkıyor.
Sergide Kuzey Kafkasya’nın kadim halklarından Adige, Abhaz ve Ubıhların altın nakışı “dışeyide”den Adige süs kamçılarına kadar geniş bir koleksiyon yer alacak.
Elmas Eşsiz ve Ayşe Eşsiz eserlerinin hikâyelerini ve tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak.
İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin bir projesi olan “Eşsiz Kardeşler” adlı serginin küratörlüğünü Denef Huvaj, proje koordinatörlüğünü Esen Bal ve sergi koordinatörlüğünü Şelale Yılal üstlendi.
- Yer: Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi
- Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cad. No: 39 Beşiktaş/İstanbul
- Tarih: 16-18 Kasım 2023
- Açılış Kokteyli: 16 Kasım Saat: 19.30
(HA)