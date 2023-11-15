Ömürlük bir tutkunun sergisi: Eşsiz Kardeşler

Çerkes el sanatları ustası Elmas Eşsiz ve Ayşe Eşsiz eserleri ve kendi yaşamlarından kesitlerle sanatseverlerle buluşuyor.

Yaşamlarını Çerkes işleme sanatını öğrenmeye, geliştirmeye ve öğretmeye adayan iki kardeşin çalışmaları Ortaköy’deki Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sergiye çıkıyor.

Sergide Kuzey Kafkasya’nın kadim halklarından Adige, Abhaz ve Ubıhların altın nakışı “dışeyide”den Adige süs kamçılarına kadar geniş bir koleksiyon yer alacak.

Elmas Eşsiz ve Ayşe Eşsiz eserlerinin hikâyelerini ve tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin bir projesi olan “Eşsiz Kardeşler” adlı serginin küratörlüğünü Denef Huvaj, proje koordinatörlüğünü Esen Bal ve sergi koordinatörlüğünü Şelale Yılal üstlendi.

Yer: Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi

Adres: Ortaköy, Muallim Naci Cad. No: 39 Beşiktaş/İstanbul

Tarih: 16-18 Kasım 2023

Açılış Kokteyli: 16 Kasım Saat: 19.30

(HA)