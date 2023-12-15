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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 17:02
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 17:02
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Ömer Madra, İsrail saldırısında öldürülen şair Rıfat el-Arir’in şiirini seslendirdi

“Eğer ölmeliysem ben, bırak umut getirsin bu ölüm. Bırak bir mesel olsun.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/omer-madra-israil-saldirisinda-oldurulen-sair-rifat-el-aririn-siirini-seslendirdi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Filistinli şair, akademisyen, yazar ve aktivist Rıfat el-Arir'in kardeşleri ve onların çocukları ile birlikte 7 Aralık 2023’te İsrail bombardımanında öldürülmeden önce kaleme aldığı “Ölmeliysem, bir mesel olsun bu ölüm” (If I Must Die) başlıklı şiiri, Ömer Madra tarafından çevrildi ve seslendirildi.

Açık Radyo’nun paylaştığı şiirin çevirisi şöyle:

“Ölmeliysem,
Bir mesel olsun bu ölüm.
Eğer ölmeliysem ben,
Sen yaşamalısın benim hikâyemi anlatmak için.
Eşyamı satıp savıp, bir parça kumaş satın almak için,
Biraz da ip,
Beyaz olsun, uzun da bir kuyruğu.
Ki Gazze’de bir yerlerde bir çocuk, cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken, 
Hani kimseye, kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken, 
Uçurtmayı görüversin birden o çocuk.
Yukarılarda bir yerde,
Benim uçurtmamı.
Hani o, senin yaptığın. 
İşte onu.
Ve bir an için sansın ki, bir melek var orada sevgiyi yeryüzüne geri getiren.
Eğer ölmeliysem ben, bırak umut getirsin bu ölüm,
Bırak bir mesel olsun.” 

Şiirin İngilizcesi, “Succession” dizisindeki Logan Roy rolüyle tüm dünyada adından yeniden söz ettiren İskoç oyuncu Brian Cox tarafından seslendirilmişti. (TY)

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