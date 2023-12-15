Ömer Madra, İsrail saldırısında öldürülen şair Rıfat el-Arir’in şiirini seslendirdi

Filistinli şair, akademisyen, yazar ve aktivist Rıfat el-Arir'in kardeşleri ve onların çocukları ile birlikte 7 Aralık 2023’te İsrail bombardımanında öldürülmeden önce kaleme aldığı “Ölmeliysem, bir mesel olsun bu ölüm” (If I Must Die) başlıklı şiiri, Ömer Madra tarafından çevrildi ve seslendirildi.

Açık Radyo’nun paylaştığı şiirin çevirisi şöyle:

“Ölmeliysem,

Bir mesel olsun bu ölüm.

Eğer ölmeliysem ben,

Sen yaşamalısın benim hikâyemi anlatmak için.

Eşyamı satıp savıp, bir parça kumaş satın almak için,

Biraz da ip,

Beyaz olsun, uzun da bir kuyruğu.

Ki Gazze’de bir yerlerde bir çocuk, cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken,

Hani kimseye, kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken,

Uçurtmayı görüversin birden o çocuk.

Yukarılarda bir yerde,

Benim uçurtmamı.

Hani o, senin yaptığın.

İşte onu.

Ve bir an için sansın ki, bir melek var orada sevgiyi yeryüzüne geri getiren.

Eğer ölmeliysem ben, bırak umut getirsin bu ölüm,

Bırak bir mesel olsun.”

Filistinli şair, akademisyen, yazar ve aktivist Rıfat el-Arir'in kardeşleri ve onların çocukları ile birlikte İsrail bombaları altında katledilmeden önce kaleme aldığı, "If I Must Die" adlı şiiri, Ömer Madra tarafından çevrildi ve seslendirildi. pic.twitter.com/5bwVP9J6zu — Açık Radyo (@acikradyo) December 15, 2023

Şiirin İngilizcesi, “Succession” dizisindeki Logan Roy rolüyle tüm dünyada adından yeniden söz ettiren İskoç oyuncu Brian Cox tarafından seslendirilmişti. (TY)