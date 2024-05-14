Ömer Kerkez kimdir?
Kerkez, 14 Mayıs 2024’te yapılan 37. tur oylamanın sonunda Yargıtay Başkanlığı’na seçildi.
1966, Antakya doğumlu. Eğitim hayatına Antakya’da başladı. 1988’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından askerlik görevini Trabzon’da tamamladı. Askerlik sonrası Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na seçildi.
14 Mayıs 2024’te yapılan 37. tur oylamanın sonunda Yargıtay Başkanlığı’na seçildi.
(VC)
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