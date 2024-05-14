Ömer Kerkez kimdir?

1966, Antakya doğumlu. Eğitim hayatına Antakya’da başladı. 1988’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından askerlik görevini Trabzon’da tamamladı. Askerlik sonrası Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı’nda tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı’na seçildi.

14 Mayıs 2024’te yapılan 37. tur oylamanın sonunda Yargıtay Başkanlığı’na seçildi.

(VC)