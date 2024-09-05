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Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2024 10:46
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Ömer Fethi Gürer: Tarımda hiç böyle dönem yaşanmadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e dert yanan bir çiftçi "Geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biber, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidiyor. Biber, fiyatı geçen yılın üçte biri olduğu halde tarlada kalıyor. Maliyetim 22 ile 28 lira arasında. Zarar ediyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ömer Fethi Gürer: Tarımda hiç böyle dönem yaşanmadı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’de buğday, arpa, patates, lahana, fasulye, karpuz, kavun ve biber üreticileriyle görüştü.

Ziyareti sırasında Gürer, tarlada tüccarların beklediğini söyleyerek üreticilerin zor durumda olduğunu söyledi.

Gürer ile konuşan bir biber üreticisi, su, gübre ve işçi giderlerine kadar her kalemde maliyetlerin yüzde 100 ‘ün üzerinde arttığını dile getirip “Geçen yıl 22 ile 25 lira arasında olan biber, bu yıl 8 ile 10 lira arasında gidiyor. Şu an ortalama maliyetim 22 ile 28 lira arasında. Zarar ediyoruz” dedi. Buna rağmen ürünlerinin hale gönderildiğinde satılmadığını dile getirdi. Bu şartlarda para kazanmanın imkansız olduğunu söyledi.

Üretici “Ürünü toplayıp hale gönderiyoruz, ancak ‘Yeterli talep gelmiyor, satılmıyor’ diyorlar. Biber, fiyatı geçen yılın üçte biri olduğu halde tarlada kalıyor. Hatta toplattığım biberi bile satamadım. Karpuzumuz da tamamen tarlada kaldı. Hale gönderdim, 1 liradan fiyat biçmişler. O da bırakın maliyetini işçilik ve nakliyeyi bile karşılamaz. Diğerlerini göndermedim” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“Seneye büyük ihtimalle bu işi yapmayı düşünmüyorum” diyen üretici, “Ekonomiye katkıda bulunabilir miyim?” düşüncesiyle başladığı bu işten tamamen vazgeçme noktasına geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine Gürer, “Kiminle konuştuysam, 'Gelecek yıl çiftçilik yapmayacağız' diyor.  Peki, bu işi kim yapacak?” diye sordu.

Biber üreticisi ise bu soruya, “Onu büyüklerimiz daha iyi bilir ama beni kurtarmıyor” cevabını verdi.

Üretici, ailesinin geçimini sağlamak için verdiği mücadelenin sonucunda borçlanmış durumda olduğunu, bankadan kullandıkları kredilerin ödenememesi halinde hacizle karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Finansal sıkıntıları aşabilmek için borçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer ise, bu konuda kanun teklifi verdiklerini, AKP iktidarının bu sorunu ciddiye alarak bir çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Ardından da“ Tarımda hiç böyle dönem yaşanmadı. Bu şartlarda üretim yapmak zor. Çiftçi kan ağlıyor, iktidar seyrediyor” diye konuştu.

(HA)

çiftçi Tarım
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